В Киеве могут закрыть последнее заведение в Украине, где спасают зрение детям

Врачи киевского Центра микрохирургии глаза вышли на акцию протеста под Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) за сохранение уникальных медицинских учреждений. По словам участников акции, их центр - это последнее учреждение в Украине, где спасают детям зрение. Но из-за отсутствия финансирования медцентр может закрыться. Об этом сообщает портал strana.ua.

Участники акции заявляют, что финансирование их больниц было остановлено, в связи с чем им прекратили выплачивать зарплату.

"Финансировали до мая месяца. А теперь мы ни аванса, ни зарплаты не получили", – рассказали участницы акции и добавили, что хотят перейти из коммунального финансирования на государственное.

Врачи связывают прекращение финансирования со вступлением в силу второго этапа медицинской реформы.

Медики требуют от КГГА включить их вопрос в повестку сессии, решить проблему с финансированием, вернуть долги по зарплате и отдать больницу под юрисдикцию МОЗ, что является единственным выходом

"Мы уже третий раз собираемся здесь, под стенами КГГА но реакции как не было, так и нет. Департамент здравоохранения Киева делает все для уничтожения больниц. Если нас не услышат наше уникальное учреждение просто закроется", - заявляют участники акции.