Украину накроет атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Ивана Купала

В то время, как синоптики прогнозируют катастрофические изменения погоды, После волны адской жары в Украине на Ивана Купала резко изменится погода. Похолодание придет вместе с грозами, вероятны также смерчи и град. Кроме того, синоптики предупреждают, что метеочувствительные люди могут почувствовать непогоду.

Об этом синоптик Наталия Диденко написала в Facebook.

По ее словам, во вторник, 7 июля, местами ожидается до +38 градусов, однако ожидаются сильные ливни. Это связано с тем, что атмосферный фронт циклона Verena ворвется завтра в Украину с дождями и грозами.

"Дожди в большинстве областей Украины могут переходить в сильные ливни, а во время гроз вероятны шквалы и град. Учитывая чрезвычайные контрасты, в зоне фронта от 18 до 38 градусов, есть вероятность смерчей. Восточная часть Украины во вторник все еще будет принадлежать сухой погоде. Сильная жара завтра от нас не отстанет. На востоке, юге и во многих центральных областях ожидается 30-38 градусов. На западе, напротив, существенно похолодает, 18-23 градуса. А на севере и в Винницкой области ожидается 24-29 градусов", – написала Диденко.

В Киеве в ночь на Ивана Купала будет сухо, тепло и звездно, 20-22 градуса. А вот днем во вторник в столицу придут дожди с грозами, возможны даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет колебаться у отметки 29 градусов.

"В среду, 8 июля, в Киеве существенно посвежеет, столбики термометров упадут до +22. В дальнейшем в Киеве в течение недели сильная жара маловероятна, температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах", – прогнозирует синоптик.

Также по ее словам сильная жара на юге и востоке Украины ослабнет 9-10 июля.

"Резкое изменение погоды может уже сегодня опустить голову на клавиатуру и сжимать мигренью, не поддавайтесь, фронт - это временно", - предупредила Диденко.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

Также синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.