подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 июля 2020, вторник, 18:01 866
Общество 2020-07-07T19:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна

В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна

Ольга Фандорина
Шторм, Штормовое предупреждение, Гроза, Гроза в Киеве

В Киеве в ночь на 8 июля ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщается на сайте КГГА.

Киевлян призвали соблюдать основные рекомендации по безопасности во время сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, в случае сильного ветра -спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Также не рекомендуется находиться рядом с большими деревьями, особенно тополями, и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы стоит выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

На природе необходимо спуститься в низину, отойти от одиноко стоящих деревьев, столбов и вышек, держаться подальше от водоемов. На открытой местности стоит спрятаться в ямку или ров, а группе людей расположиться поодиночке. Металлические предметы необходимо снять и положить отдельно от себя, резиновыми или полиэтиленовыми вещами можно укрыться или подложить их под себя. В лесу стоит прятаться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.

Больше новостей о: Шторм Штормовое предупреждение Гроза Гроза в Киеве

В западных областях Украины объявили штормовое пре...
В Киеве объявлен первый уровень опасности из-за гр...
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое ...
Спасатели предупредили украинцев о граде и ливнях...
Сегодня Пенсионный фонд выделил на повышенные пенсии еще 1,5 миллиарда гривен
Венгрия предъявила претензии Зеленскому, что "тонет в карпатском мусоре"
Новости
"Северодонецкий "Азот" просит Зеленского установить спецпошлину 50% на импорт минудобрений 18:58
Украина отправит 2 специалистов для расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ 18:49
Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно - исследование Центра экономического восстановления 18:48
Рождена под знаком рыб: Буславец принимает людей на работу, полагаясь на интуицию и гороскоп 18:47
"Империал Тобакко" продолжает оспаривать в суде штраф АМКУ и заявляет о давлении на судей 18:36
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский выступил с речью на военно-морском параде. Фото: Страна
Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя 19:53
больше новостей
Депутаты хотят ввести новый налог на земельные паи и пашню
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok