В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна

В Киеве в ночь на 8 июля ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщается на сайте КГГА.

Киевлян призвали соблюдать основные рекомендации по безопасности во время сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, в случае сильного ветра -спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Также не рекомендуется находиться рядом с большими деревьями, особенно тополями, и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы стоит выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

На природе необходимо спуститься в низину, отойти от одиноко стоящих деревьев, столбов и вышек, держаться подальше от водоемов. На открытой местности стоит спрятаться в ямку или ров, а группе людей расположиться поодиночке. Металлические предметы необходимо снять и положить отдельно от себя, резиновыми или полиэтиленовыми вещами можно укрыться или подложить их под себя. В лесу стоит прятаться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.