В Киеве ночью разбушуется сильная гроза: рекомендуют спрятать автомобили и закрыть окна

В Киеве в ночь на 8 июля ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м\/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщается на сайте КГГА. Киевлян призвали соблюдать основные рекомендации по безопасности во время сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, в случае сильного ветра -спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии. Также не рекомендуется находиться рядом с большими деревьями, особенно тополями, и не парковать рядом с ними автотранспорт. Во время грозы стоит выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. На природе необходимо спуститься в низину, отойти от одиноко стоящих деревьев, столбов и вышек, держаться подальше от водоемов. На открытой местности стоит спрятаться в ямку или ров, а группе людей расположиться поодиночке. Металлические предметы необходимо снять и положить отдельно от себя, резиновыми или полиэтиленовыми вещами можно укрыться или подложить их под себя. В лесу стоит прятаться под невысокими деревьями или в кустах. Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой. Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.