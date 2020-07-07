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  • Рождена под знаком рыб: Буславец принимает людей на работу, полагаясь на интуицию и гороскоп
07 июля 2020, вторник, 18:47 73
Кабмин 2020-07-07T19:00:01+03:00
Українські Новини
Рождена под знаком рыб: Буславец принимает людей на работу, полагаясь на интуицию и гороскоп

Рождена под знаком рыб: Буславец принимает людей на работу, полагаясь на интуицию и гороскоп

Надежда Комендантова
Кадры, Минэнерго, Гороскоп, Ольга Буславец
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook

И.о. министра энергетики Ольга Буславец, которая исполняет обязанности министра с 16 апреля, при подборе кадров в свое ведомство иногда прибегает к помощи гороскопа и полагаясь на собственную интуицию.

Об этом она рассказала в интервью "Экономической правде".

"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - сказала Буславец.

Напомним, Врио министра энергетики Буславец за май получила на 27 тысяч больше, чем в апреле.

Тем временем, Буславец и до назначения лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова. Руководителем министерства ее определил премьер-министр Денис Шмыгаль, выходец из "ДТЭК-Западэнерго" Рината Ахметова, являющегося монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.

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