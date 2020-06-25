Депутаты хотят ввести новый налог на продажу и аренду недвижимости под видом риэлторского сбора

32 депутата предлагают Верховной Раде предусмотреть, что договор на отчуждение или аренду недвижимости не может быть заключен без внесения в Единую информационную базу данных в сфере риэлторской деятельности.

Соответствующий законопроект "О риэлторской деятельности" № 3618 был зарегистрирован в парламенте 9 июня, передают Українськi Новини.

"Существенной частью договора, по которому объект недвижимого имущества, его часть отчуждается, реализуется или передается в найм (аренду), кредит физическим лицом есть индивидуальный регистрационный номер информационного паспорта объекта в Единой информационной базе данных в сфере риелторской деятельности", - говорится в законопроекте.

При этом, авторы предлагают определить, что вносить информацию в эту базу могут субъекты риелторской деятельности или "другие уполномоченные законом лица".

В законопроекте ничего не указано об этих других уполномоченных лицах, кроме того, что порядок ведения этой базы и внесения в нее информации утверждается советом общественного надзора в сфере риелторской деятельности.

Таким образом, законопроект может создать ситуацию, когда собственники недвижимости не смогут ее продать или сдать в аренду без заключения договора с риелторами или привлечения непонятных пока "уполномоченных лиц".

Среди инициаторов законопроекта - депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, Андрей Клочко, Роксолана Пидласа, Михаил Радуцкий, депутат от фракции "Европейская солидарность" Степан Кубив, депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин.

Как сообщали Українськi Новини, законопроект предусматривает кроме создания информационной базы также создание Единого реестра физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности, в котором будет содержаться информация о субъектах хозяйствования.

Держателем реестра и информационной базы предлагается сделать орган самоуправления риелторов - Национальную федерацию специалистов в сфере риелторской деятельности - создание которого предусмотрено тем же законопроектом.

Утверждение правил и требований к риелторским услугам предлагается возложить на орган управления Национальной федерации специалистов в сфере риелторской деятельности - Совет общественного надзора в сфере риелторской деятельности.

При этом правила и требования могут содержать ограничения и устанавливать фиксированный размер платы за предоставление риелторских услуг.

Обязанность проводить аттестацию брокеров и агентов по недвижимости и лицензирование субъектов деятельности предлагается возложить на комиссию при федерации риелторов.

Будет запрещена риелторская деятельность при отсутствии соответствующего свидетельства о прохождении аттестации или лицензии на проведение такой деятельности.