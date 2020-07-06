По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом

В то время, как в Украине хотят ввестиновый налог в виде обязательной платы риэлторам при сделках с недвижимостью, народные депутаты от "Слуги народа" и группы "Доверие" предлагают ввести налог в 6 тысяч гривен за пай для рядовых владельцев земли - соответствующий законопроект уже получил "зеленый свет" от налогового комитета ВР. Эту инициативу поддерживает также и большой агробизнес.

Об этом сообщает DW.

Данные Госгеокадастра свидетельствуют, что около 7 миллионов украинцев имеют земельные паи - в среднем около четырех гектаров каждый. При этом 4,7 миллиона владельцев паев являются единоличниками - то есть обрабатывают свои паи самостоятельно. Остальные паи сдаются в аренду крупным агрофирмам или холдингам.

Председатель Комитета предпринимателей агропромышленного комплекса при Торгово-промышленной палате Украины Олег Юхновский говорит, что в последние годы украинцы все чаще отказываются сдавать землю в аренду и решают обрабатывать ее самостоятельно.

"После 2014 года тенденция к расторжению договоров аренды ускорилась. С тех пор на селе растет предпринимательский дух, мелкий бизнес неплохо развивается. Это создало проблемы для крупных компаний", - говорит Юхновский.

Тем не менее возрождение микрофермерства может остановить новый законопроект №3131 о детенизации производства сельскохозяйственной продукции, подготовленный более 30 народными депутатами фракции Слуга народа и несколькими из группы Доверие.

В частности, проект закона внедряет минимальную налоговую уплату с каждого гектара земли сельхозназначения. В июне проект получил "зеленый свет" на принятие за основу от комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и включен в повестку дня парламента. Докладчиком по ним назначен народный депутат от Слуги народа Марьян Заблоцкий.

Сейчас единоличники платят только земельный налог, который составляет в среднем 140 гривен на гектар. Но поскольку размер земельного налога устанавливают общины, исходя из нормативной денежной оценки земли, то он может составлять до 300 гривен за гектар. Доходы от продажи сельскохозяйственной продукции декларируют те единоличники, кто выращивает ее на собственных земельных участках площадью более 2 гектаров. И только тогда возникает необходимость оплатить 18 процентов налога с этого дохода.

В то же время большой агробизнес обвиняет единоличников в том, что они злоупотребляют возможностью не отчитываться о доходах.

"Все должны платить налоги. А у нас 30 процентов земли обрабатывается "по-черному", неофициально", - говорит Алекс Лисситса, исполнительный директор ИМК - одного из крупнейших агрохолдингов Украины.

"Одна из основных форм наполнения бюджета ОТГ - земля сельскохозяйственного назначения. Поэтому нужно вводить специальный налог на землю для того, чтобы этот налог оставался в сельской местности и опять же работал на местную общину", - добавил Лисситса.

Сторонники закона также считают, что он помешает спекуляции на рынке земли. Ведь ее будет невыгодно содержать, ничего не выращивая.

В свою очередь, экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский считает законопроект № 3131 опасным.

"Это просто land grab, как по-английски называется феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Таким образом будут просто "отжимать" землю у единоличников", - отмечает эксперт. Он прогнозирует, что селян заставят избавляться от земли, содержать которую многим станет невыгодно.

Нивьевский также не согласен с обвинениями в адрес единоличников в нечестной конкуренции. Ведь и крупные предприятия, по его словам, платят минимум налогов благодаря упрощенной четвертой группе налогообложения.

Эксперты отмечают, что формально новый налог распространяется на всех, но агрофирмы и холдинги платить его фактически не будут.

Они объясняют это тем, что совокупные налоги, которые платят юрлица, включая НДС, обычно составляют более 1500 грн в пересчете с гектара и, согласно законопроекту №3131 им ничего дополнительно платить не придется.

Как сообщали Українськi Новини, 28 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

Тем временем, в Украине на смартфоны, планшеты и телевизоры хотят ввести налог.