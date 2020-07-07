Зеленский признался в недекларировании доходов в собственной декларации

Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением информации о существенных изменениях в имуществе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сказано в нем.

В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн гривен.

Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов.

Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Однако в реестр не поступали такие сообщения.

Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщали Українськi Новини, семья президента Зеленского задекларировала 28 млн гривен, семь часов от мировых брендов и отель в Грузии.

В апреле 2019 года Министерство обороны заявило, что Зеленский проигнорировал 4 повестки о призыве на срочную военную службу в 2014-2015 годах, а Зеленский сообщил, что не получал повесток о призыве на срочную военную службу в 2014-2015 годах.