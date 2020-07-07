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07 июля 2020, вторник, 15:32 678
Мир 2020-07-07T16:45:02+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Дубай открывает границы для туристов. Какие условия для въезда

С сегодняшнего дня Дубай открывает границы для туристов. Какие условия для въезда

Елизавета Кесельман
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, открытие границ
Дубай. Фото: pixabay
Дубай. Фото: pixabay

Помим того, что эмиратская авиакомпания с завтрашнего дня возобновит рейсы "Киев - Дубай", уже с сегодняшнего дня Дубай открываетграницы и готов принимать иностраннных туристов. Об этом сообщает российский Интерфакс. 

Отмечается, что все пребывающие в Дубай обязаны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или сдать его в аэропорту. В случае положительного результата теста туристов направят на 14-дневный карантин.

Резиденты эмирата, на текущий момент находящиеся за его пределами, могут вернуться в Дубай начиная с понедельника. По прибытии им также будет необходимо сдать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов. При положительном результате они должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.

Как сообщали Українські Новини, Албания попала в украинский список "красной зоны".

Кроме того, Черногория снова возвращает карантин. Ранее в стране объявили окончание эпидемии коронавируса. 

Также Израиль возвращает тотальный карантин. Закрывают бары, ночные клубы, спорт залы.

 

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