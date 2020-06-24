У Зеленского падает, а у Бойко с Порошенко растет. На Пруту и Днестре ждут наводнения

На Прикарпатье угроза наводнения из-за обильных дождей. Живущих у реки Прут граждан попросили подготовиться к эвакуации. Ночь со вторника на среду будет решающей. Подтопить может и Черновцы. Ожидают разлива Днестра. В Черновицкой и Ивано-Франковской областях МЧС объявила красный уровень угрозы.У партии Зеленского Слуга народа продолжает падать рейтинг. Хотя она и остается лидером симпатий. Сейчас за нее готовы отдать голоса 30% граждан. Хотя в феврале их было 39%. Отвалившиеся от Зе голоса подобрали Бойко (18,6%) и Порошенко (12%).Пошатнулся рейтинг и у президента. Ему доверяют лишь 42%, а не доверяют – более 50%. Это типично для украинских политиков.Посмотрите свежий видеоролик Зеленского. Он хвастает как разоблачил чат водителей фур, которые объезжали пункты взвешивания. И называет их засра*цами.Учебный год для первокурсников начнется 17 сентября, а для школьников как обычно 1 сентября – обещают в Минобразования. Но это еще не точно. Кабмин решения не принял. В карантин многим порезали зарплату. Кроме 2 особо выдающихся членов ЦИК. В мае Гевко и Глущенко получили по 100 тыс грн на руки, хотя их коллегам заплатили вдвое меньше.Во время карантина возможны лишь скромные свадьбы – на 10 человек в закрытом помещении. Кто хочет погулять с размахом – только на свежем воздухе)Грозы, град и шквалы обещают синоптики. Но с пятницы ненадолго выглянет солнце. Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.