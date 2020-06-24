У Зеленского падает, а у Бойко с Порошенко растет. На Пруту и Днестре ждут наводнения

Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика

В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51

Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00

В Нью-Йорке снесут памятник Теодору Рузвельту. Трамп выступил против этого 11:48