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24 июня 2020, среда, 07:00 103 Новости дня
Общество 2020-06-24T07:00:01+03:00
Українські Новини
У Зеленского падает, а у Бойко с Порошенко растет. На Пруту и Днестре ждут наводнения

У Зеленского падает, а у Бойко с Порошенко растет. На Пруту и Днестре ждут наводнения

Денис Иванеско
Минобразования, Рейтинг, ЦИК, Наводнение, Глущенко, Фуры, Прогноз погоды, Учебный год, Слуга народа, Свадьбы, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Бойко Юрий, наводнение в Украине, Дальнобойщики, Главное за день, Разлив Днестра, Гевко

На Прикарпатье угроза наводнения из-за обильных дождей. Живущих у реки Прут граждан попросили подготовиться к эвакуации. Ночь со вторника на среду будет решающей. Подтопить может и Черновцы. Ожидают разлива Днестра. 


В Черновицкой и Ивано-Франковской областях МЧС объявила красный уровень угрозы.

У партии Зеленского Слуга народа продолжает падать рейтинг. Хотя она и остается лидером симпатий. Сейчас за нее готовы отдать голоса 30% граждан. Хотя в феврале их было 39%. Отвалившиеся от Зе голоса подобрали Бойко (18,6%) и Порошенко (12%).

Пошатнулся рейтинг и у президента. Ему доверяют лишь 42%, а не доверяют – более 50%. Это типично для украинских политиков.

Посмотрите свежий видеоролик Зеленского. Он хвастает как разоблачил чат водителей фур, которые объезжали пункты взвешивания. И называет их засра*цами.

Учебный год для первокурсников начнется 17 сентября, а для школьников как обычно 1 сентября – обещают в Минобразования. Но это еще не точно. Кабмин решения не принял. 

В карантин многим порезали зарплату. Кроме 2 особо выдающихся членов ЦИК. В мае Гевко и Глущенко получили по 100 тыс грн на руки, хотя их коллегам заплатили вдвое меньше.

Во время карантина возможны лишь скромные свадьбы – на 10 человек в закрытом помещении. Кто хочет погулять с размахом – только на свежем воздухе)

Грозы, град и шквалы обещают синоптики. Но с пятницы ненадолго выглянет солнце.

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