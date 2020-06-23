подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 июня 2020, вторник, 13:20 26
Общество 2020-06-23T13:37:15+03:00
Українські Новини
Доверие к Зеленскому не увеличилось за время карантина, - "Соцмониторинг"

Доверие к Зеленскому не увеличилось за время карантина, - "Соцмониторинг"

Анна Рудык
Опрос, Опросы, Владимир Зеленский, Социальный мониторинг
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

50,2% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом доверяют Президенту 41,3% опрошенных.

В свою очередь Кабинету министров не доверяет 74% респондентов, доверяют - 18,5%.

Верховной Раде не доверяют 75%, доверяют - 18,3%.

Больше всего украинцев не доверяет прокуратуре - 75,2%, доверяет - 12,6%.

73% не доверяют Национальному антикоррупционному бюро, 9,2% - доверяют.

Госбюро расследований не доверяют 70,4% респондентов, 11,2% - доверяют.

Также 67,5% опрошенных не доверяют Национальной полиции, доверяет ей 22% респондентов.

При этом больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам - 62,4%, не доверяют - 30%.

Опрос проводился с 10 по 19 июня среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,1%-1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 49% опрошенных "Соцмониторингом" доверяли Зеленскому, по 23% - Кабмину и Раде.

Кроме того, рейтинг Зеленского за полтора месяца упал на 3,3%.

Также согласно опросу КМИС, проведенному в конце апреля, 40,9% опрошенных КМИС проголосовали бы за Зеленского, 15,7% - за Порошенко, 9,2% - за Смешко на выборах Президента.

Больше новостей о: Опрос Опросы Владимир Зеленский Социальный мониторинг

Каждый третий украинец сожалеет о распаде СССР, – ...
Бессонница и тревожность мучают украинцев на каран...
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного...
Партия Вакарчука "Голос" с поддержкой 4,4% опрошен...
После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла
В Украине за сутки вдвое выросла смертность от коронавируса
Новости
Доверие к Зеленскому не увеличилось за время карантина, - "Соцмониторинг" 13:20
После скандала ЦИК снизил в 5 раз зарплаты членам комиссии, но не всем 13:15 Документ
В Украине больше половины областей не готовы к смягчению карантина 12:57
Тузловские лиманы стали розовыми. Фото: Думская
В Одесской области Тузловские лиманы окрасились в розовый цвет 12:30
Андрей Карауш
В Ровно нет опасности от воды, - директор "Ровнооблводоканала" Андрей Карауш 12:30
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
Гривна после выходных пошла вверх. Официальный курс валют 05:30
В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум. Как изменятся соцвыплаты и пенсии 05:00
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Били молотком по спине. В Житомире и Черкассах избили представителей "Партии Шария" 10:34
больше новостей
В Украине больше половины областей не готовы к смягчению карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok