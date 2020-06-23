Доверие к Зеленскому не увеличилось за время карантина, - "Соцмониторинг"

50,2% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. При этом доверяют Президенту 41,3% опрошенных. В свою очередь Кабинету министров не доверяет 74% респондентов, доверяют - 18,5%. Верховной Раде не доверяют 75%, доверяют - 18,3%. Больше всего украинцев не доверяет прокуратуре - 75,2%, доверяет - 12,6%. 73% не доверяют Национальному антикоррупционному бюро, 9,2% - доверяют. Госбюро расследований не доверяют 70,4% респондентов, 11,2% - доверяют. Также 67,5% опрошенных не доверяют Национальной полиции, доверяет ей 22% респондентов. При этом больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам - 62,4%, не доверяют - 30%. Опрос проводился с 10 по 19 июня среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,1%-1,9%. Как сообщали Українськi Новини, в феврале 49% опрошенных "Соцмониторингом" доверяли Зеленскому, по 23% - Кабмину и Раде. Кроме того, рейтинг Зеленского за полтора месяца упал на 3,3%. Также согласно опросу КМИС, проведенному в конце апреля, 40,9% опрошенных КМИС проголосовали бы за Зеленского, 15,7% - за Порошенко, 9,2% - за Смешко на выборах Президента.