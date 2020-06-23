Доверие к Зеленскому не увеличилось за время карантина, - "Соцмониторинг"

50,2% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом доверяют Президенту 41,3% опрошенных.

В свою очередь Кабинету министров не доверяет 74% респондентов, доверяют - 18,5%.

Верховной Раде не доверяют 75%, доверяют - 18,3%.

Больше всего украинцев не доверяет прокуратуре - 75,2%, доверяет - 12,6%.

73% не доверяют Национальному антикоррупционному бюро, 9,2% - доверяют.

Госбюро расследований не доверяют 70,4% респондентов, 11,2% - доверяют.

Также 67,5% опрошенных не доверяют Национальной полиции, доверяет ей 22% респондентов.

При этом больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам - 62,4%, не доверяют - 30%.

Опрос проводился с 10 по 19 июня среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,1%-1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 49% опрошенных "Соцмониторингом" доверяли Зеленскому, по 23% - Кабмину и Раде.

Кроме того, рейтинг Зеленского за полтора месяца упал на 3,3%.

Также согласно опросу КМИС, проведенному в конце апреля, 40,9% опрошенных КМИС проголосовали бы за Зеленского, 15,7% - за Порошенко, 9,2% - за Смешко на выборах Президента.