Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовскому, председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину и председателям областных государственных администраций разработать комплекс неотложных мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"В рамках подготовки к проведению заседания Денис Шмыгаль поручил министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовскому, Председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, председателям областных государственных администраций и другим ответственным лицам подготовить предложения о принятии неотложных мер по преодолению последствий стихии на территории западных областей Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что вопросы преодоления последствий непогоды в западных областях страны будут рассмотрены на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоится в четверг, 25 июня, под председательством Шмыгаля.

По словам премьера, комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам.

Отмечается, что ожидается поднятие уровня воды в Днестре и правительство намерено заранее подготовиться к возможным последствиям.

По информации ГосЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Вижницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрийском районе Львовской области.

В сообщении подчеркивается, что по состоянию на 11:00 23 июня в 38 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтоплено 43 жилых дома, 92 домохозяйства, 21 приусадебный участок и более 5 га сельхозугодий, также непогодой повреждены дороги и мосты.

В 4 населенных пунктах Стрийского района Львовской области подтоплено более 100 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 19 подвальных помещений и 18 дворов.

В Вижницком районе Черновицкой области произошел прорыв дамбы №5, в результате чего подтоплено 28 домохозяйств.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен "красный" уровень опасности.

Как сообщали Українськi Новини, вследствие непогоды в 8 областях произошло падение деревьев, подтопление жилых домов, улиц, дорог.



Кроме того, западную Украину предупредили о наводнении.