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23 июня 2020, вторник, 17:51 393
Президент 2020-06-23T17:51:41+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал засра*цами водителей фур и похвастался, как вошел в их закрытый чат

Зеленский назвал засра*цами водителей фур и похвастался, как вошел в их закрытый чат

Елена Новикова
Президент, Видеообращение, Фуры, грузовые перевозки, Владимир Зеленский, Дальнобойщики, Большая стройка, Перегруз

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам, которые превышают весовые нормы на дорогах, обозвав их "засранцами", которые не только не помогают, но и мешают строить дороги, в то время, как ранее он поручил МВД и СБУ обеспечить контроль над перегруженными фурами.

Об этом он сообщил в видеообращении, которые транслируют телеканалы, передают Українськi Новини.

"Хочу вам рассказать один прикол. Мы тут делаем в стране "Большое строительство", думаем, как построить тысячи километров дорог... Не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Почему? Потому что есть разные машины, разные водители, перегрузы. И они едут, потому что у них своя работа и им все равно, что государство тратит на 1 км дорог примерно 1 млн долларов. Им все равно, у них своя жизнь", - сказал он.

По его словам, чтобы побороть эту проблему он договорился со Службой безопасности Украины, Национальной полицией и Государственной автоинспекцией сделать пропускные пункты, чтобы не было перегрузов, однако водители нашли объездные пути.

Зеленский сообщил, что нашел закрытую группу в социальных сетях с почти 18 тыс. участников, в которой дальнобойщики с перегрузом передавали друг другу, где лучше проезжать.

"Честно говоря, хочу вам сказать: развеселили вы меня и всех. Хотел бы вам просто сказать, что вы, хлопцы - засранцы. Мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны. А вы помогать не способны, но хотя бы немножечко не мешайте. Мы все равно все чаты найдем и вас тоже найдем. И будет больно", - сказал он.

Официально данное видео не обнародовано ни Зеленским, ни Офисом Президента.

Телеканалы, анонсируя видео, сообщают, что после того, как Зеленский анонимно присоединился к закрытому чату дальнобойщиков, он записал это видеообращение специально для них.

Как сообщали Українськi Новини, на въездах в Киев установили и запустили пять автоматических комплексов габаритно-весового контроля.

Также в Верховной Раде хотят потратить деньги из фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог.

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Зеленский назвал засра*цами водителей фур и похвастался, как вошел в их закрытый чат
Украина
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