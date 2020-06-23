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23 июня 2020, вторник, 11:19 1110
Общество 2020-06-23T11:19:47+03:00
Українські Новини
Свадьба на карантине. Приглашать можно не больше десяти гостей

Свадьба на карантине. Приглашать можно не больше десяти гостей

Кира Молчанова
Свадьба, Карантин, МОЗ, Максим Степанов
Свадьба. Фото: pixabay
Свадьба. Фото: pixabay

Пока в Украине увеличивается количество заболевших коронавирусом, на свадьбы можно приглашать не больше 10 гостей.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга во вторник, 23 июня, передают Українські Новини.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли проводить на карантине свадьбу с 50 гостями в закрытом помещении с вентиляцией, Степанов ответил, что нельзя.

"Нет, на 50 человек проводить свадьбу невозможно согласно установленным на сегодня правилам. Эти меры возможны исключительно до 10 человек", — заявил министр.

Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция усилила контроль за карантинными ограничениями для пассажиров железнодорожного транспорта, задействовав дополнительные наряды полицейских. В ведомстве обещают раздавать маски и вести разъяснительную работу.

Одесса усилила ограничения в связи с карантином из-за коронавируса: там нельзя работать заведениям оздоровления и отдыха детей и проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. метров и находиться на улице без документов.

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