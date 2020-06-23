Рейтинг партии Зеленского падает, а Бойко и Порошенко растет, - опрос

Пока Зеленскому не доверяет каждый второй гражданин Украины, появился свежий опрос по выборам в парламент. 30,5% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 18,6% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 12% - за "Европейскую солидарность" и 9,7% — за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

Это значит, что относительно проведенного в феврале 2020 года опроса за партию "Слуга народа" готовы проголосовать меньше людей. В феврале за партию Зеленского проголосовали бы 39,1% опрошенных против нынешних 30,5%.

Платформа Бойко (ОПЗЖ) нарастила симпатиков - в феврале рейтинг был 14,5%, а сейчас - 18,6%.

У партии Порошенко также подрос рейтинг. "Европейская солидарность" в феврале имела поддержку в 10,6%, а сейчас - 12%.

"Всеукраинское объединение "Батьківщина" Тимошенко теряет позиции - в феврале было 10,8%, а сейчас лишь - 9,7%.

Голос Вакарчука ни в феврале ни в июне не попал бы в парламент.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции в Киеве, передают Українськi Новини.

Респондентов в июне 2020 года спросили, какую партию они поддержали бы, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье?

Среди тех, кто определился и голосовал бы, 30,5% проголосовали бы за "Слугу народа", 18,6% - за "Оппозиционную платформу", 12% - за "Евросолидарность" и 9,7% - за "Батьківщину".

В целом барьер в 5% преодолели бы и прошли в парламент только эти 4 партии.

Партия "Голос", которая прошла в нынешний созыв парламента, получила бы 2,1% голосов.

При этом партия "Сила и Честь" набрала бы 4,3%, "Гражданская позиция" - 4,2%, радикальная партия Олега Ляшко и ВО "Свобода" - по 3,2%.

2,1% получила бы "Партия Шария".

Остальные партии не набрали 2%.

Опрос проводился с 10 по 19 июня среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,1%-1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, 50,2% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.

По результатам опроса, проведенного недавно КМИС, 28% респондентов готовы проголосовать за партию "Слуга народа" 17,7% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 16,2% - за "Европейскую солидарность" и 8% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.