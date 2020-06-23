Сильные дожди с грозами и шквалы. Украинцев предупредили об опасной погоде

23 по всей Украине ожидается ухудшение погоды с грозами, в отдельных районах с градом и шквалами, в западных и северных со значительными дождями, а в Карпатах и Прикарпатье с сильными дождями.

Об этом говорится в сообщении Украинский гидрометеорологического центра, передают Українськi Новини.

"23 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, местами в северных и Винницкой областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый) в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в нем.

Также сообщается, что 23 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українськi Новини, 23 июня в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градусов.

Также синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.