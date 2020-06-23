Западную Украину предупредили о наводнении. Граждан призвали готовиться к эвакуации

Из-за сильных дождей в реке Прут ожидается подъем воды в городской черте Черновцов примерно на 6,5 метров. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Черновицкой области Сергей Осачук и предупредил граждан о возможной эвакуации.

"Подчеркиваю, что это прогнозируемые показатели, мы будем их уточнять, но уже сегодня мы предостерегаем и просим все службы, предприятия, людей, живущих вблизи реки Прут, обеспечить максимальную безопасность собственных жилищ, быть готовыми в случае необходимости к эвакуации", - заявил губернатор.

Сергей Осачук сообщил так же, что в Новоселицком районе в границах села Моршинцы уровень воды в реке Прут может подняться до 10 метров.

"Максимальный подъем воды будет происходить с 21:00 до 03:00 следующего дня, также паводок задержится минимум на сутки, падение воды начнется только с 25 июня. Данное обстоятельство спровоцирует ситуацию, когда маленькие притоки реки Прут будут выходить из берегов", - предостерег Сергей Осачук.



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