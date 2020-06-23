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23 июня 2020, вторник, 14:27 2468
Общество 2020-06-23T15:15:01+03:00
Українські Новини
Разочаровавшиеся в Зеленском в основном стали избирателями Бойко, – гендиректор КМИС

Разочаровавшиеся в Зеленском в основном стали избирателями Бойко, – гендиректор КМИС

Ирина Дорофейчук
КМИС, Президент Украины, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Владимир Паниотто
Владимир Паниотто. Фото: ukrinform.ua
Владимир Паниотто. Фото: ukrinform.ua

26% избирателей, разочаровавшихся в нынешнем Президенте Украины Владимире Зеленском, преимущественно стали сторонниками лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко.

Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью информационному агентству "Укринформ".

По словам социолога, существенная часть людей, голосовавших за Зеленского, недовольна его внешнеполитическим курсом.

"Те 26%, которые разочаровались в действующем Президенте, стали преимущественно избирателями Бойко. И это именно те люди, которые недовольны курсом на Европейский Союз", – пояснил Паниотто.

При этом гендиректор КМИС отметил, что в Украине "возросло число людей, которые за независимый путь и внеблоковость".

Напомним, сегодня, 23 июня, опубликованы данные соцопроса Центра социального мониторинга, согласно которым рейтинг "Слуги народа" снизился до 30,5%, а рейтинг ОПЗЖ вырос до 18,7%. Также в парламент проходят "Европейская солидарность" (12%) и "Батьківщина" (9,7%).

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