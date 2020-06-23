После скандала ЦИК снизил в 5 раз зарплаты членам комиссии, но не всем

После скандала с апрельскими зарплатами в ЦИК Центральная избирательная комиссия выплатила в мае более чем по 100 тыс. гривен зарплаты двум членам, а остальным 15 членам снизила зарплаты в среднем в 5 раз.

Об этом свидетельствует ответ секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

С апреля и до завершения карантина парламент ограничил зарплаты должностных лиц органов власти 47 230 гривнами.

Тем не менее, зарплата 15 из 17 членов ЦИКа за апрель составила от 245 до 362 тыс. гривен за счет выплаты им материальной помощи на оздоровление и использования части отпуска, которые не ограничены.

Фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и "Голос" заявили, что их представители в ЦИКе отказались от указанных начислений и получили по 47,2 тыс. гривен зарплаты.

В то же время в мае именно их представители получили больше 47 230 гривен зарплаты: Виктория Глущенко – 112 597 гривен, а Андрей Гевко – 127 179 гривен.

Остальным 15 членам Центризбиркома зарплата в мае была сокращена в соответствии со введенным ограничением: двум было начислено 34,8 тыс. и 41 тыс. гривен, а остальным 13 – по 47,2 тыс. гривен.

В связи с ограничением зарплата членов ЦИКа снизилась в среднем в 5 раз.

В частности, без ограничений председатель комиссии Олег Диденко получил бы 259 тыс. гривен, его заместители Виталий Плукарь и Сергей Дубовик – 248 тыс. и 174 тыс., а секретарь Елена Гатауллина - 230 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, из-за необходимости средств на борьбу с коронавирусом финансирование местных выборов сократили в два раза.

Парламент должен назначить местные выборы до средины июля.

В т о же время премье-министр допустил, что местные выборы в окятбре могу отменить из-за карантина.