Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая

Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая со смягчением ограничительных мер с 11 мая. В частности, разрешена работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос. Так, Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы общественного питания.

Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача №31 от 4 мая

Заведениям общественного питания будут рекомендовать:

проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня.

использование работниками средств индивидуальной защиты.

проведение дезинфекции рабочих мест.

обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м.

заказ принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери.

оборудовать место проведения расчета должно устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.

сам заказ выдавать исключительно в одноразовой посуде.

не выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

Этапы выхода Украины из карантина. Инфографика: Кабмин

Как сообщали Українські Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.