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05 мая 2020, вторник, 06:45 194 Инфографика
Общество 2020-05-05T07:00:08+03:00
Українські Новини
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая

Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая

Елена Новикова
Минздрав, Карантин, Кафе, рестораны, рекомендации врачей, Продление карантина, карантин в Украине, ослабление карантина
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая со смягчением ограничительных мер с 11 мая. В частности, разрешена работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос. Так, Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы общественного питания.

Об этом говорится в распоряжении главного государственного санитарного врача №31 от 4 мая

Заведениям общественного питания будут рекомендовать:

  • проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня.
  • использование работниками средств индивидуальной защиты.
  • проведение дезинфекции рабочих мест.
  • обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м.
  • заказ принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери.
  • оборудовать место проведения расчета должно устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.
  • сам заказ выдавать исключительно в одноразовой посуде.
  • не выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

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Как сообщали Українські Новини, с 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек, смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Также Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая.

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