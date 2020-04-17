Пылевая буря с чернобыльским пеплом, Кличко даже в карантин умудрился создать пробки

Киев и центральную Украину накрыла пылевая буря - довольнее редкое для нас явление. Соцсети полны фоточек как шквальный ветер поднимает пыль, солнце затмила мгла, как фильмах про апокалипсис. Вот научное объяснение явления от синоптика.

Вот фото как ветер снес леса на строящемся на Подоле мосту через Днепр.

Видимость резко снизилась. На Трассе Киев-Ягодин большая авария.



Люди опасаются как бы ветер не занес в Киев пепел от чернобыльских пожарищ, которые горели всю неделю. Сегодня, кстати, в зоне отчуждения пожары снова разгорелись.



У Киева настолько "удачный" мэр, что умудрился создать пробки даже в карантин, когда на дорогах в разы меньше транспорта. Сегодня в обед по распоряжению Кличко на въездах в город начали мерять температуру водителям и их пассажирам. Сложно сказать как эта мера поможет бороться с коронавирусом, но пробки создали большие. Меряют не везде, а лишь на больших трассах, где есть контрольный пункт. Тут видео как это происходит. Блокпосты обещают снять после Пасхи.



Глава таможни Нефедов признался, что получал 600% надбавки к окладу, несмотря на постоянное не выполнение плана поступлений в бюджет. Огромные выплаты себе из бюджета он оправдал просто: чтоб не брать взятки. Неужели Зеленский не нашел никого, кто б делал эту работу дешевле и лучше?



Суд отправил Татьяну Чорновол под домашний арест. Довольно мягкая мера пресечения, учитывая обвинения прокуратуры - убийство и умышленный поджог, который повлек человеческие жертвы. Бывшие и нынешние депутаты просили отпустить ее, но суд решил ограничится домашним арестом.



Украина не разрешила своим гражданам, застрявшим в Ираке, вернуться домой. Ирак посылает в Киев борт за своими. К нам он летит пустой. Поэтому застрявшие Багдаде украинцы попросили "подвезти" их. Иракцы не против, но не получили добро от наших властей. Вот видео.



Польша на следующей неделе откроет парки и детские площадки, а РФ наоборот, перенесла Парад к 75-летию Победы. Вместо 9 мая его проведут 24 июня.



Украина вернулся из плена в ОРДЛО 19 своих граждан. В основном - гражданских. Вот список тех, кого удалось освободить.



До светлого праздника Пасхи осталось 2 дня. Храмы закрывать не будут, но из-за карантина полиция будет пускать в них не больше 10 мирян. Остальным грозит штраф. Так что в этом году паски придется святить дома самостоятельно, а церковную службу смотреть по телевизору или онлайн.