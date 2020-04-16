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16 апреля 2020, четверг, 14:21 333
Общество 2020-04-16T14:24:00+03:00
Українські Новини
Полный список граждан, которых вернула из плена Украина

Полный список граждан, которых вернула из плена Украина

Валерия Драгомирова
Россия-Украина, ЛНР, Пленные, ДНР, обмен пленными
Обмен пленными. Фото: Офис президента
Обмен пленными. Фото: Офис президента

В рамках обмена удерживаемыми лицами, который прошел в четверг, Украина вернула из плена боевиков 17 гражданских, 2 военных и 1 правоохранителя.

Об этом сообщил Офис Президента, передают Українськi Новини.

Со временно оккупированной территории Донецкой области освобождены 9 человек.

Среди них военные Николай Гриненко и Виктор Шайдов, правоохранитель Владимир Карась и 6 гражданских: Александр Алакоз, Николай Илюхин, Евгений Костев, Александр Помеляйко, Александр Садовский и Вадим Сирык.

Со временно оккупированной территории Луганской области вернулись 11 гражданских, среди которых одна женщина - Алевтина Попова.

Также освобождены Виталий Желдак, Сергей Миронич, Валентин Можаев, Николай Полозов, Сергей Русинов, Иван Сливка, Александр Сливка, Александр Табачный, Александр Штиль и Александр Яковенко.

Количество и имена граждан, которых в ходе обмена передала Украина, не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, Украина в четверг вернула с оккупированных территорий 20 граждан.

Переговоры по освобождению украинцев, которых содержат на территории России и аннексированного ею Крыма, продолжаются.

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