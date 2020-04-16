Полный список граждан, которых вернула из плена Украина

В рамках обмена удерживаемыми лицами, который прошел в четверг, Украина вернула из плена боевиков 17 гражданских, 2 военных и 1 правоохранителя.Об этом сообщил Офис Президента, передают Українськi Новини.Со временно оккупированной территории Донецкой области освобождены 9 человек.Среди них военные Николай Гриненко и Виктор Шайдов, правоохранитель Владимир Карась и 6 гражданских: Александр Алакоз, Николай Илюхин, Евгений Костев, Александр Помеляйко, Александр Садовский и Вадим Сирык.Со временно оккупированной территории Луганской области вернулись 11 гражданских, среди которых одна женщина - Алевтина Попова.Также освобождены Виталий Желдак, Сергей Миронич, Валентин Можаев, Николай Полозов, Сергей Русинов, Иван Сливка, Александр Сливка, Александр Табачный, Александр Штиль и Александр Яковенко.Количество и имена граждан, которых в ходе обмена передала Украина, не уточняются.Как сообщали Українськi Новини, Украина в четверг вернула с оккупированных территорий 20 граждан.Переговоры по освобождению украинцев, которых содержат на территории России и аннексированного ею Крыма, продолжаются.