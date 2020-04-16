Блокпосты и обязательную проверку температуры на въездах в Киев обещают отменить после Пасхи

Киев планирует отменить обязательную термометрию всех въезжающих в столицу после Пасхи

Киевская городская государственная администрация планирует с 21 апреля отменить обязательную термометрию всех въезжающих в Киев граждан в транспортных средствах с 3-мя и более пассажирами.

Об этом на брифинге сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, передают Українськi Новини.

"Такие мероприятия (обязательная термометрия на въездах) мы будем проводить до понедельника включительно", - сказал он.

По его словам, 20 апреля будут приняты дальнейшие меры - продлевать либо отменять.

Температура измеряется у всех, кто передвигается на транспортных средствах с тремя и более пассажирами, включая водителя.

В целом, температуру измеряют на 9 контрольных пунктах при въездах в Киев.

При этом, карета скорой помощи будет выезжать только в случае необходимости на такой пост, а именно когда у людей будет зафиксирована температура тела от 38,5.

Если температура тела будет 37,5, то такие граждане будут отправлены на самоизоляцию.

Как сообщали Українськi Новини, с сегодняшнего дня на въезде в Киев начали действовать стационарные посты для проверки температуры всем, кто въезжает в Киев, но по данным СМИ они пока не работают.

Ранее КГГА сообщала о введении обязательной термометрии при въезде в Киев водителей и пассажиров транспортных средств с 6 апреля, однако фактически она проводилась выборочно.