Онлайн, во дворах храмов и возле домов: как будут святить паску в УПЦ МП

Пасхальная служба в Киево-Печерской лавра, которая стала фактически разносчиком коронавируса Covid-19 и на данный момент количество инфицированных в лавре превысило 100 человек, там все же состоится. Однако, пройдет она, не как обычно, в храме, а на улице с соблюдением всех карантинных мер.

Как рассказал Українським Новинам митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря), праздничная служба начнется ближе к полночи.

"Служба начнется с 23:00 и будет проходить во дворе возле Лавры. В самом храме можно будет находится до 10 человек и это церковь будет соблюдать. На улице прихожане смогут принять участие в богослужении, но на расстоянии друг от друга 1,5 метра и более", - рассказал Климент.

Для всех остальных будет организована онлайн-трансляция богослужения. Трансляции богослужений не только Киево-Печерской, но также Почаевской и Святогорской лавры, все желающие могут посмотреть на каналах этих монастырей в YouTube.

Также богослужения УПЦ МП в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 03:00 будут транслировать Украина и Интер. Оформить записки о здравии, которые традиционно подают верующие, можно будет также в онлайне на сайте Киево-Печерской лавры в разделе "Паломникам".

УПЦ надеется, что власть не примет решение о закрытии храмов во время пасхального богослужения. Что же касается традиционного освящения пасок, то священнослужители УПЦ будут делать это так же, без контакта с верующими.

"Священники в деревнях могут проходить по улицам, и верующие, кто желает освятить свои корзинки, могут выставлять пасхальные продукты у своих домов, и священник может их окропить. Примерно такой формат возможен и в городах", - сообщил митрополит Климент.

Сам процесс освящения пасок также будет организован с учетом санитарно-эпидемических норм из-за каранатина.

Как сообщали Українські Новини, Владимирский собор проведет пасхальную службу в храме и не будет выгонять прихожан.