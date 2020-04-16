Из-за пылевой бури на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" произошло ДТП с жертвами. Движение перекрыли полностью

Сегодня, 16 апреля, Киев охватила пылевая буря, из-за которой на трассе М07 "Киев-Ковель-Ягодин" произошло крупное ДТП с участием шести автомобилей, в ходе которой есть погибшие и травмированные. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции.

Отмечается, что в аварии участвовали два грузовых и четыре легковых автомобиля.

Скриншот: Facebook/@patrolpolice.gov.ua

Полиция настоятельно призывает граждан не выходить на улицы для своей же безопасности.

"Сейчас из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах... Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути — остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", — призвали в полиции.

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, почему возникла пылевая буря, а также почему не стоит открывать окна.

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