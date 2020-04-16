Суд отправил Чорновол под домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил бывшего депутата Верховной Рады Татьяну Чорновол (фракция "Народный фронт"), подозреваемую в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и причинении смерти человеку, под домашний арест до 8 июня включительно после того, как Черновол отказалась от предоставления показаний в ГБР.

Данное решение суд принял в четверг, передают Українські Новини.

Чорновол обязана являться к следователю, прокурору и в суд по первому требованию, не покидать населенный пункт, где она проживает без их разрешения, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, не общаться со свидетелями в данном деле, сдать паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет.

Адвокат Чорновол заявил, что дело должна расследовать Национальная полиция, а не Государственное бюро расследований.

Защита сообщила, что данное дело было объединено с делом о возможном препятствовании Чорновол законной профессиональной деятельности журналиста.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что объединение было отменено.

Также защита заявила, что прокуроры присоединили к производству документы, которые не относятся к данному делу.

Защита подчеркнула, что такие действия прокуратуры незаконны.

Адвокаты Чорновол заявили, что со стороны прокуроров возможен подлог документов.

Сторона защита просила об отводе судьи Сергея Вовка и группы прокуроров.

Судья оставил без рассмотрения заявление об отводе судьи и сказал, что защите предоставляется возможность подать заявление об отводе группы прокуроров в общем порядке.

Кроме того, адвокат заявила, что у погибшего вследствие пожара гражданина Владимира Захарова, в смерти которого подозревают Чорновол, была прижизненная травма головы.

В свою очередь, прокуратура отметила, что на экспертизе признак черепно-мозговой травмы не было выявлено.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГБР проводило следственные действия в доме экс-нардепа Татьяны Черновол.

ГБР расследует как Черновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг.