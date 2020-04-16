Шквальный ветер обрушил в Днепр строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту

В Киеве обвалились строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту, конструкции попадали в воду. Причиной аварии мог стать сильный ветер. Фото с места события опубликовал пользователь Eve Nikolashvili в Twitter.

Конструкция, которую планировали использовать для покраски арки моста, частично упала в Днепр. Пострадавших пока нет.

Обвалилися будівельні ліса на Подільсько-Воскресенському мосту. Конструкції попадали у воду. Внизу катери. Про постраждалих поки нічого невідомо. pic.twitter.com/j228xcfPuW — Eve Nikolashvili (@EveNikolashvili) April 16, 2020

В КГГА сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. "Сегодня, 16 апреля, из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. Конструкции моста не повреждены, пострадавших нет. Сейчас уже выполняются работы по восстановлению временных конструкций лесов", - сказано на Facebook-странице первого зампредседателя КГГА Николая Поворозника.

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