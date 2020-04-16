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16 апреля 2020, четверг, 16:36 859
Происшествия 2020-04-16T16:37:07+03:00
Українські Новини
Шквальный ветер обрушил в Днепр строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту

Шквальный ветер обрушил в Днепр строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту

Ольга Фандорина
Ветер, Подольско-Воскресенский мост, Штормовой ветер, Обвал лесов
Обвалились леса на Подольско-Воскресенском мосту. Фото: @EveNikolashvili
Обвалились леса на Подольско-Воскресенском мосту. Фото: @EveNikolashvili

В Киеве обвалились строительные леса на Подольско-Воскресенском мосту, конструкции попадали в воду. Причиной аварии мог стать сильный ветер. Фото с места события опубликовал пользователь Eve Nikolashvili в Twitter.

Конструкция, которую планировали использовать для покраски арки моста, частично упала в Днепр. Пострадавших пока нет.

В КГГА сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. "Сегодня, 16 апреля, из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. Конструкции моста не повреждены, пострадавших нет. Сейчас уже выполняются работы по восстановлению временных конструкций лесов", - сказано на Facebook-странице первого зампредседателя КГГА Николая Поворозника.

Как сообщали Українські Новини, Киев и пригород накрыла пылевая буря. Видимость на трассах из-за этого явления также ухудшилась.

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Обвалились леса на Подольско-Воскресенском мосту. Фото: @EveNikolashvili
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