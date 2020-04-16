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16 апреля 2020, четверг, 17:39 532
Происшествия 2020-04-16T17:57:58+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар

В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар

Ярина Вацяк
ЧАЭС, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возобновился в то время, как на Киев обрушилась сильная пылевая буря.  

Об этом сообщил член общественного совета Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах", - написал он.

Емельяненко выразил надежду, что на этот раз будет мгновенная реакция государства, без задержки.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 7:00 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения открытого огня не было, пожарные осуществляли проливку и тушение тлеющих пней и остатков древесины в ячейках Корогодского, Дитяткивського, Паришивського и Денисовицького лесничеств.

Потенциально загрязненные потоки воздуха из Чернобыля по прогнозам шли через Киев.

Ранее в Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В воздухе города значительно повысилось содержание диоксида азота, несколько снизилось содержание формальдегида и диоксида серы, содержание оксида углерода и взвешенных веществ - не изменился"

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