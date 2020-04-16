Нефедов подтвердил 600% премии: "да, я получал 6 недель такие выплаты"

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил обнародованную "Українськими Новинами" информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.

Об этом сам Нефедов написал в комментариях под одним из своих постов в Фейсбуке, отвечая на многочисленные вопросы пользователей.

"Да, я получал 6 недель такие выплаты", - написал он.

По словам Нефедова, повышенные премии нужны ему и его заместителям, поскольку они не берут взяток и живут на одну зарплату. При этом он указал, что сейчас (после приостановки выплат надбавок) средняя зарплата у него составила 72 тыс грн.

Также в ответ на один из вопросов Нефедов сообщил, что должностной оклад у него составляет 28 тыс грн без вычета налогов. То есть, только премии за "интенсивность труда" и за "особые условия" в случае возврата "выбитой" им в Минфине схемы могут достичь 150-170 тыс грн в месяц (чуть более 6 тыс долл США).

При этом, исходя из ответов Нефедова получается расхождение в цифрах с документами, предоставленными Минфином. Так, Нефедов утверждает, что получал повышенную зарплату "шесть недель", причем еще до наступления карантина.

Также он заявил, что все надбавки сотрудникам Гостаможслужбы были "срезаны" еще в феврале. "К сожалению, с 12 февраля вся таможня получает голые оклады", - написал Нефедов.

С 1 января по 12 февраля действительно получается 6 недель. Но согласно документам, повышенные премии Нефедову и его замам были согласованы Минфином только 27 февраля. А выплаты повышенных надбавок и премий приостановлены министерством только с 1 марта. То есть, не понятно, на каком основании глава Гостаможслужбы получал повышенные премии в январе-феврале, не имея на это разрешения. А также, почему выплаты были приостановлены за пол месяца до указания Минфина.

Как сообщали "Українські Новини", глава Гостаможслужбы Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни. Сам глава таможенной службы, а также три его заместителя на протяжении нескольких месяцев получали надбавку в размере 300% оклада за "интенсивность труда" и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы". Разрешение начислять себе такие надбавки с 1 января 2020 года дало "задним числом" Министерство финансов Украины в ответ на обращение самого же Нефедова.

При этом в Министерстве финансов Украины уточнили, что уже с 1 марта 2020 года все разрешения на начисление себе "космических" премий руководством подотчетных Минфину центральных органов власти были приостановлены.

Как сообщали Українські Новини, только за первых два месяца 2020 года недопоступления в Госбюджет от Государственной таможенной службы составили 13 млрд грн. Глава Гостаможслужбы Максим Нефедов пояснил такие показатели снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны.