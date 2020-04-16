Окна лучше не открывать: синоптик объяснила, почему возникла пылевая буря в Киеве

В Киеве сейчас наблюдается сильный штормовой ветер, скорость якого16 м/с, порывы до 22 м/с с низкой относительной влажностью воздуха - 26%, в результате чего могла возникнуть пылевая буря.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Пересушенная земля, длительное отсутствие осадков (недавний фактически один дождь ситуацию почти не изменил), штормовой ветер, низкая относительная влажность спровоцировали вот эту мглу в столице, которая очень похожа на пылевую бурю. Пыльные бури в Украине - случаются, летом и как раз весной, вот в таких условиях, когда сухо и ветрено", - пояснила синоптик.

Она отметила, что пылевые бури возникают обычно летом, иногда весной или зимой, когда нет снега. В умеренном поясе обычно пыльные бури бывают весной, после малоснежной зимы и засушливой осени.

Диденко порекомендовала не открывать окна и постараться увлажнить помещение.

По прогнозу погоды на завтра, 17 апреля, ветер стихнет, только в восточных областях еще побудет порывистым, а в Приазовье - штормовым.

Фактический штормовой ветер, сильное сгущение воздушных потоков. Карта с Facebook Наталки Диденко

Ветер срывает ветви деревьев

Как сообщали Українські Новини, в Украине с четверга, 16 апреля, атмосферный фронт, который принес в Украину снег и дождь, покидает территорию Украины, а на смену придет повышенное атмосферное давление.

Ранее в Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В воздухе города значительно повысилось содержание диоксида азота, несколько снизилось содержание формальдегида и диоксида серы, содержание оксида углерода и взвешенных веществ - не изменился"