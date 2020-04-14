Коронавирус в Испании достиг своего пика, – министр здравоохранения

В Испании, где власти заявили об ослаблении карантинных мер, коронавирус достиг пика эпидемии с начала ее вспышки. Об этом заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла, сообщает La Vanguardia. Согласно информации, рост числа пациентов, которые выздоровели, составил 6 процентов, а число смертей выросло на 3 процента. По данным на 14 апреля, Испания находится на втором месте. Здесь заразились 170 099 человек и погибли 17 756 человек. Задачей властей по прежнему остается уменьшение количества новых зараженных. Как сообщали Українські Новини, коронавирусом в Испании заболели более 19 тысяч медиков. За последнее время в Испании зафиксировано наименьшее количество смертей от коронавируса. Врачи Испании рассказали,о критической ситуации больных коронавирусом в больницах Мадрида. Ранее Китай прислал Испании партию бракованных тестов на коронавирус. Также коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании. Тем временем, в Китае после спада эпидемии фиксируют новые случаи заболевания инфекцией COVID-19, а на борту авианосца "Теодор Рузвельт" умер моряк. С сегодняшнего дня Австрия также ослабляет карантинные меры, а ВОЗ заявило, что пандемия коронавируса в странах Европы значительно идет на спад.