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14 апреля 2020, вторник, 12:52 193
Мир 2020-04-14T12:52:35+03:00
Українські Новини
Коронавирус в Испании достиг своего пика, – министр здравоохранения

Коронавирус в Испании достиг своего пика, – министр здравоохранения

Елизавета Кесельман
Испания, Коронавирус, Коронавирус в Испании, Пик эпидемии
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

В Испании, где власти заявили об ослаблении карантинных мер, коронавирус достиг пика эпидемии с начала ее вспышки. Об этом заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла, сообщает La Vanguardia.

Согласно информации, рост числа пациентов, которые выздоровели, составил 6 процентов, а число смертей выросло на 3 процента.

По данным на 14 апреля, Испания находится на втором месте. Здесь заразились 170 099 человек и погибли 17 756 человек.

Задачей властей по прежнему остается уменьшение количества новых зараженных.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом в Испании заболели более 19 тысяч медиков. 

За последнее время в Испании зафиксировано наименьшее количество смертей от коронавируса. 

Врачи Испании рассказали,о критической ситуации больных коронавирусом в больницах Мадрида. 

Ранее Китай прислал Испании партию бракованных тестов на коронавирус. 

Также коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании. 

Тем временем, в Китае после спада эпидемии фиксируют новые случаи заболевания инфекцией COVID-19, а на борту авианосца "Теодор Рузвельт" умер моряк. 

С сегодняшнего дня Австрия также ослабляет карантинные меры, а

ВОЗ заявило, что пандемия коронавируса в странах Европы значительно идет на спад. 

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