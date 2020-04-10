Пандемия коронавируса в странах Европы идет на спад, — ВОЗ

В то время как эксперты считают, что 80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, п

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.

По его словам, распространение коронавируса в этих странах замедляется, однако быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне".

"ВОЗ хочет, чтобы ограничения были сняты. В то же время слишком быстрое снятие ограничений может привести к смертельному восстановлению (пандемии, - ред.)", - отметил Гебреисус.

Он также выразил обеспокоенность высоким уровнем инфицирования медицинских работников. По его словам, в некоторых странах инфицированы до 10% работников системы здравоохранения.

"Это тревожная тенденция. Когда работники здравоохранения находятся в опасности, мы все в опасности", - добавил он.

Гебреисус подчеркнул, что каждая страна прежде чем отменить социальное дистанцирование должна рассмотреть вопросы о том, контролируется ли ситуация с коронавирусом и минимизированы ли риски новых вспышек.

Как сообщали Українські Новини, исследование показало, чем вызвана дыхательная недостаточность при Covid-19.

Ранее ученые заявили, что коронавирус был создан не научными методами.