подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • На материковом Китае зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая
14 апреля 2020, вторник, 11:53 208
Азия 2020-04-14T11:53:29+03:00
Українські Новини
На материковом Китае зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая

На материковом Китае зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус, Коронавирус в Китае, спад эпидемии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Ранее сообщалось о том, что Китай победил эпидемию коронавируса. В связи с этим Ухань открыл границы 8 апреля. Однако с начала месяца власти снова начали фиксировать вспышки эпидемии. Во вторник, 14 апреля, материковый Китай сообщил о еще 89 инфицированных инфекцией COVID-19. Об этом передает CNBC.

Отмечается, что большинство заболевших прибыло из-за границы, однако в самой стране новых жертв инфекции не зафиксировали.

Отдельно в Китае сообщили о еще 54 бессимптомных случаях. Как отмечалось, под медицинским наблюдением находилось 1 064 пациента, у которых подтвердили новый тип коронавируса несмотря на отсутствие симптомов.

В частности, китайское правительство неоднократно пересматривало методы подсчетов случаев заражения коронавирусом, в течение нескольких недель исключая людей, у которых несмотря на подтвержденный COVID-19 нет симптомов заболевания. Только с 1 апреля Китай начал добавлять их к общему числу.

Всего с начала вспышки в стране на COVID-19 заболели 82 249 человек. Из них 3 411 пациентов умерли, тогда как свыше 77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщали Українські Новини, Китай одобрил проведение клинических испытаний от коронавируса. 

Кроме того, в стране уже возобновили авиаперевозки. 

Больше новостей о: Китай Коронавирус Коронавирус в Китае спад эпидемии

В Украине за день почти 300 новых случаев коронавируса. Всего 3,3 тыс. инфицированных
В мире почти 2 млн заболевших коронавирусом. Данные на 14 апреля
Новости
Настоятель Лавры Владыка Павел госпитализирован, но не подключен к аппаратам 12:06
В Киеве уже больше 550 случаев коронавируса 12:05 Инфографика
На материковом Китае зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая 11:53
Рада увеличила финансирование МВД почти на 200 млн гривен 11:45
Дождь и мобилизация ГосЧС помогли затушить открытый огонь в Чернобыле, но трава еще тлеет 11:32
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
В "Эпицентре К" ограничили продажу товаров не первой необходимости. Директор недоумевает от ограничений 16:10
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
больше новостей
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 16:29
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию 12:33 Инфографика
больше новостей
В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар, который распространился на территорию четырех лесничеств
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok