На материковом Китае зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая

Ранее сообщалось о том, что Китай победил эпидемию коронавируса. В связи с этим Ухань открыл границы 8 апреля. Однако с начала месяца власти снова начали фиксировать вспышки эпидемии. Во вторник, 14 апреля, материковый Китай сообщил о еще 89 инфицированных инфекцией COVID-19. Об этом передает CNBC.

Отмечается, что большинство заболевших прибыло из-за границы, однако в самой стране новых жертв инфекции не зафиксировали.

Отдельно в Китае сообщили о еще 54 бессимптомных случаях. Как отмечалось, под медицинским наблюдением находилось 1 064 пациента, у которых подтвердили новый тип коронавируса несмотря на отсутствие симптомов.

В частности, китайское правительство неоднократно пересматривало методы подсчетов случаев заражения коронавирусом, в течение нескольких недель исключая людей, у которых несмотря на подтвержденный COVID-19 нет симптомов заболевания. Только с 1 апреля Китай начал добавлять их к общему числу.

Всего с начала вспышки в стране на COVID-19 заболели 82 249 человек. Из них 3 411 пациентов умерли, тогда как свыше 77 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщали Українські Новини, Китай одобрил проведение клинических испытаний от коронавируса.

Кроме того, в стране уже возобновили авиаперевозки.