В Италии и Испании начинают ослаблять карантин

По состоянию на 13 апреля во мире обнаружили почти 1,9 миллиона случаев коронавируса, всего больных - в США (558 тысяч), Испании (169 тысяч), Италии (156 тысяч) и Франции (133 тысяч). Италия - страна, которая долгое время была лидером по количеству смертей от коронавируса. Но все же местные власти решились на ослабление карантина, пишет "ВВС-Украина". Режим общей изоляции продлили до 3 мая, но со вторника смогут открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды. Заводы пока не открывать. Испания, одна из стран, наиболее пораженных пандемией коронавируса, начала ослаблять карантин, которые привели к спаду ее экономики. С понедельника работники фабрик, строительных компаний и еще нескольких отраслей получили разрешение выходить на работу - при условии соблюдения строгих норм безопасности. Для всех остальных граждан до сих пор действует ограничение на выход из дома. По состоянию на 13 апреля от коронавирусной инфекции в Испании умерли более 17 тысяч людей, но количество новых случаев инфекции снижается. "Мы все еще далеки от победы и от момента, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал премьер-министр Педро Санчез. "Все мы хотим вернуться на улице. Но еще большее желание - победить в этой войне и предотвратить ее возвращение", - добавил он. Как сообщали Українські Новини, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заяивл, что в Украине с появлением положительной динамики в эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине можно будет вводить первые карантинные послабления, и начать могут с прогулок в парке. Также в МОЗ рассказали, можно ли во время карантина гулять возле дома