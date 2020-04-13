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13 апреля 2020, понедельник, 21:18 411
Европа 2020-04-13T21:18:29+03:00
Українські Новини
В Италии и Испании начинают ослаблять карантин

В Италии и Испании начинают ослаблять карантин

Ярина Вацяк
Италия, Испания, Карантин, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на 13 апреля во мире обнаружили почти 1,9 миллиона случаев коронавируса, всего больных - в США (558 тысяч), Испании (169 тысяч), Италии (156 тысяч) и Франции (133 тысяч).

Италия - страна, которая долгое время была лидером по количеству смертей от коронавируса. Но все же местные власти решились на ослабление карантина, пишет "ВВС-Украина".

Режим общей изоляции продлили до 3 мая, но со вторника смогут открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды.

Заводы пока не открывать.

Испания, одна из стран, наиболее пораженных пандемией коронавируса, начала ослаблять карантин, которые привели к спаду ее экономики.

С понедельника работники фабрик, строительных компаний и еще нескольких отраслей получили разрешение выходить на работу - при условии соблюдения строгих норм безопасности.

Для всех остальных граждан до сих пор действует ограничение на выход из дома.

По состоянию на 13 апреля от коронавирусной инфекции в Испании умерли более 17 тысяч людей, но количество новых случаев инфекции снижается.

"Мы все еще далеки от победы и от момента, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал премьер-министр Педро Санчез.

"Все мы хотим вернуться на улице. Но еще большее желание - победить в этой войне и предотвратить ее возвращение", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини,  заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заяивл, что в Украине с появлением положительной динамики в эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине можно будет вводить первые карантинные послабления, и начать могут с прогулок в парке.

Также в МОЗ рассказали, можно ли во время карантина гулять возле дома

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