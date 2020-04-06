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06 апреля 2020, понедельник, 16:08 57
Мир 2020-04-06T16:09:02+03:00
Українські Новини
Коронавирусом в Испании заболели более 19 тысяч медиков

Коронавирусом в Испании заболели более 19 тысяч медиков

Елизавета Кесельман
Испания, Медики, Коронавирус, Коронавирус в Испании, Коронавирус у медиков
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

Китайские медики предупредили Европу о необходимости защиты медицинских работников при контактировании с зараженными пациентами. Ранее сообщалось о смерти 73 медиков в Италии. Тем временем, в Испании число заразившихся инфекцией COVID-19 медиков достигло 19 тысяч. Об этом передает Ultima Hora.

По данным ведомства, число инфицированных медиков в стране достигло 19 400, что составляет 14% от общего числа зараженных от начала эпидемии.

Как передает Министерство здравоохранения, лишь 10% инфицированных медиков нуждались в госпитализации, остальные лечатся дома в самоизоляции.

Также по их данным около 20% заболевших уже выздоровели.

За сутки лабораторно подтвердили 637 смертей от коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, за последние две недели в Испании зафиксировано наименьшее количество смертей от коронавируса. 

Врачи Испании рассказали,о критической ситуации больных коронавирусом в больницах Мадрида. 

Ранее Китай прислал Испании партию бракованных тестов на коронавирус. 

Тем временем, по всему миру количество заболевших коронавирусом достигло более 1,6 миллиона. 

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