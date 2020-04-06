Коронавирусом в Испании заболели более 19 тысяч медиков

По данным ведомства, число инфицированных медиков в стране достигло 19 400, что составляет 14% от общего числа зараженных от начала эпидемии.

Как передает Министерство здравоохранения, лишь 10% инфицированных медиков нуждались в госпитализации, остальные лечатся дома в самоизоляции.

Также по их данным около 20% заболевших уже выздоровели.

За сутки лабораторно подтвердили 637 смертей от коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, за последние две недели в Испании зафиксировано наименьшее количество смертей от коронавируса.

Врачи Испании рассказали,о критической ситуации больных коронавирусом в больницах Мадрида.

Ранее Китай прислал Испании партию бракованных тестов на коронавирус.

Тем временем, по всему миру количество заболевших коронавирусом достигло более 1,6 миллиона.