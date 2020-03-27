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27 марта 2020, пятница, 19:12 204
Мир 2020-03-27T19:16:33+02:00
Українські Новини
Китай прислал Испании партию "бракованных" тестов на коронавирус

Китай прислал Испании партию "бракованных" тестов на коронавирус

Елизавета Кесельман
Китай, Испания, Коронавирус в Испании, тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv
Тесты на коронавирус. Фото: Христина Процак/tvoemisto.tv

В то время, как в Испании судьбу заболевших коронавирусом жителей решают врачи, которые не успевают осматривать всех, и выбирают, "кто будет жить, а кто – нет", 27 марта, в четверг, правительство вынуждено было отправить партию некачественных тестов на коронавирус в Китай после тестирования первых 9 тысяч тестов. Об этом сообщает издание El Pais.

Отмечается, что Минздрав Испании рассказал, что первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность 30%, когда необходимо иметь минимум 80%.

Также министр здравоохранения Сальвадор Илла отметил, что 640 тысяч тестов поступили в Испанию в понедельник, где мадридские больницы и обнаружили их малую эффективность. Врачи провели тесты пациентам, которые были больными коронавирусом, результаты оказывались отрицательными.

Посольство Китая в Испании заявило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в список классифицированных поставщиков.

В ответ правительству Испании, компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, что заменит некоторые наборы для тестирования, а неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

Как сообщали Українські Новини, в Испании впервые за неделю снизилась смертность от коронавируса. 

 

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