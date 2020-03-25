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25 марта 2020, среда, 20:30 274
Мир 2020-03-25T21:49:35+02:00
Українські Новини
Коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании

Коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании

Елизавета Кесельман
Испания, Коронавирус в Испании, Коронавирус у чиновника
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

В Испании, где наблюдается один из наивысших уровней смертности от COVID-19, коронавирусом заразился вице-президент Испании Кармен Кальво. Об этом сообщает агентство El Independiente.

Отмечается, что чиновница сдала два теста на коронавирус. Первый оказался отрицательный, а второй - положительным. Однако после медицинского обследования все же оказалось, что Кальво инфицирована.

Вице-президента госпитализировали в мадридскую клинику, куда она отправилась в воскресенье днем. После прохождения различных анализов врачи решили остаться в больнице из-за респираторной инфекции.

Как сообщали Українські Новини, у принца Уельського Чарльза, сына королевы Великобритании Елизаветы II, подтвердили заражение новым коронавирусом.

Кроме того, экоактивистка Грета Тунберг считает, что заразилась коронавирусом, но подтвердить этого не может потому что в Швеции тесты на COVID-19 делаются только в крайних случаях.

Также в Мадриде полиция оштрафовала на улице пенсионера за "охоту на покемонов" на карантине.

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