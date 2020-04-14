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14 апреля 2020, вторник, 10:17 574
Америка 2020-04-14T10:27:07+03:00
Українські Новини
На борту авианосца "Теодор Рузвельт" умер моряк

На борту авианосца "Теодор Рузвельт" умер моряк

Елизавета Кесельман
США, Америка, Корабль, Авианосец, Военный корабль, Теодор Рузвельт
Авианосец
Авианосец "Теодор Рузвельт". Фото: flickr.com usnavy

На борту авианосца "Теодор Рузвельт", где ранее на острове Гуам (владение США в Тихом океане) обнаружили вспышку коронавируса, умер член команды. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил США.

Отмечается, что заболевшего моряка забрали с корабля 31 марта. Вместе с ним изолировали еще четверых инфицированных.

9 апреля военному стало хуже, и его перевели в отделение интенсивной терапии.

14 апреля он умер от осложнений из-за коронавируса.

Как передает ведомство, имя моряка будут удерживать в секрете на протяжении суток после уведомления о его смерти родственников.

По данным ВМС США, число зараженных коронавирусом на борту корабля составляет почти 600 человек. Тестирование на COVID-19 прошли 92% членов экипажа.

Как сообщали Українські Новини, вспышку эпидемии на авианосце обнаружили 31 марта, тогда инфекцией заразились около 100 моряков.

2 апреля, после настоятельной просьбы капитана корабля, началась эвакуация моряков, однако в нее попали не все, а лишь 2 тысячи (при экипаже в 4 тысячи членов команды).

После этого министр обороны США Марк Эспер отправил в отставку главнокомандующего ВМС США Томаса Модли.

9 апреля, на авианосце зафиксировали еще 300 случаев заражения.

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