На борту авианосца "Теодор Рузвельт" умер моряк

На борту авианосца "Теодор Рузвельт", где ранее на острове Гуам (владение США в Тихом океане) обнаружили вспышку коронавируса, умер член команды. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил США.

Отмечается, что заболевшего моряка забрали с корабля 31 марта. Вместе с ним изолировали еще четверых инфицированных.

9 апреля военному стало хуже, и его перевели в отделение интенсивной терапии.

14 апреля он умер от осложнений из-за коронавируса.

Как передает ведомство, имя моряка будут удерживать в секрете на протяжении суток после уведомления о его смерти родственников.

По данным ВМС США, число зараженных коронавирусом на борту корабля составляет почти 600 человек. Тестирование на COVID-19 прошли 92% членов экипажа.

Как сообщали Українські Новини, вспышку эпидемии на авианосце обнаружили 31 марта, тогда инфекцией заразились около 100 моряков.

2 апреля, после настоятельной просьбы капитана корабля, началась эвакуация моряков, однако в нее попали не все, а лишь 2 тысячи (при экипаже в 4 тысячи членов команды).

После этого министр обороны США Марк Эспер отправил в отставку главнокомандующего ВМС США Томаса Модли.

9 апреля, на авианосце зафиксировали еще 300 случаев заражения.