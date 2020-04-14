С сегодняшнего дня Австрия ослабляет карантинные меры

Начная со вторника, с 14 апреля в Австрии, где ранее решили выборочно протестировать на коронавирус 2 тысячи человек, начинают действовать смягченные карантинные ограничения, введенные ранее для борьбы с коронавирусом. Об этом передает DW.

Как передает ведомство, свою работу начали небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности.

В то же время, в магазинах иожет находиться ограниченное количество покупателей, а посетители должны носить защитные маски и держать дистанцию.

Как сообщали Українські Новини, остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая.

Школы также останутся закрыты и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая.

Также в Италии от коронавируса умерли 20 тысяч человек, а Соединенные штаты заявили о завершении плана по снятию карантинных мер из-за коронавируса.

Кроме того, ВОЗ заявило, что пандемия коронавируса в странах Европызначительно идет на спад.