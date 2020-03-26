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26 марта 2020, четверг, 20:47 26
Мир 2020-03-26T20:50:41+02:00
Українські Новини
Больницы переполнены зараженными, а врачи выбирают, кто будет жить: как борятся с коронавирусом в Испании

Больницы переполнены зараженными, а врачи выбирают, кто будет жить: как борятся с коронавирусом в Испании

Елизавета Кесельман
Испания, Мадрид, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Испании
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

По последним данным, Испания занимает четвертое место в рейтинге смертности от коронавируса. Власти ввели тотальный карантин, призвав людей не выходить без надобности из дома. Главная больница Мадрида, которая состоит из 17 зданий, стала "кладбищем" для каждого третьего человека. Люди умирают в очередях, не дожидаясь осмотра медиков, а врачи не успевают уделять всем внимание, и выборочно осматривают больных. Об этом передает издание Bloomberg, ссылаясь на врача Даниэля Бернабеу из больницы Ла-Пас.

Отмечается, что в больнице в одном отделении на днях одновременно находилось 240 человек, которые ожидали приема врача. Даниэль Бернабеу рассказал, что люди умирают в залах ожидания еще до осмотра медиков, которые не в силах оказать помощь всем.

Как сообщает медик, испанским врачам сейчас приходится выбирать, кого спасать и "кто будет жить, а кто умрет".

Врачи также не застрахованы от заболевания. Вся их защита заключается в хлопковом халате и маске. Их призывают держать метр дистанции с пациентами, но это невозможно.

Как отмечается, после того, как в Мадриде закрылись некоторые погребальные службы, а в моргах не осталось места, тела хранятся на главном катке.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на критически сложную ситуацию, в Испании впервые за неделю снизилась смертность от коронавируса. 

Тем временем, в Индии творится беспредел: десятки тысяч туристов находятся в опасности из-за дискриминации и обвинений в распространении вируса, а власти запретили людям выходить из своих домов даже при наличии весомой причины. 

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