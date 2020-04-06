подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели
06 апреля 2020, понедельник, 14:06 1467
Мир 2020-04-06T14:07:20+03:00
Українські Новини
В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели

В Испании зафиксировано самое низкое число заражений коронавирусом за две недели

Елизавета Кесельман
Испания, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Испании, спад эпидемии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Испании, которая стала второй страной в мире по количеству заболевших коронавирусом, заявили о рекордном снижении заболевания инфекцией COVID-19 за 2 недели. Об этом передает Bloomberg.

По данным Министерства здравоохранения, в понедельник, 6 апреля общее число заражений достигло 135 тыс. человек. За сутки корнавирусом заразились 4273 человека, что является самым низким показателем с 22 марта.

Кроме того, уже второй день подряд наблюдается незначительное уменьшение смертности от вируса. Так, в понедельник умерли 637 человек по сравнению с 674 погибшими в воскресенье. Это самый низкий показатель с 24 марта. Всего от коронавируса скончались более 13 тыс. испанцев.

Как сообщали Українські Новини, врачи Испании рассказали,о критической ситуации больных коронавирусом в больницах Мадрида. 

По данным на 3 апреля, в Испании от коронавируса умерли 11 тысяч человек, выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч.

Также Китай прислал Испании партию бракованных тестов на коронавирус. 

Тем временем, вторая волна эпидемии инфекции COVID-19 накрыла Китай.

Больше новостей о: Испания Борьба с коронавирусом Коронавирус в Испании спад эпидемии

За день в Украине от коронавируса умерли шесть человек. Всего 1319 инфицированных
В Киеве коронавирусом заболели еще два медика. Всего 267 инфицированных
Новости
Правоохранители проводят температурный скрининг на въездах в Киев, - Нацполиция 14:40
В Китае половину новых случаев COVID-19 привезли из России 14:39
В 1-м квартале черкасский "Азот" увеличил производство азотных минудобрений на 22% 14:37
На двух участников акции протеста с Гидропарка составили админпротоколы за нарушение карантина 14:30
Гривна уверено растет. Курс НБУ на 7 апреля 14:29
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина 06:00
Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем 23:50
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
больше новостей
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию 19:04
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
В Киево-Печерской лавре зафиксировали четыре случая коронавируса, - Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok