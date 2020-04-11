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11 апреля 2020, суббота, 22:55 13
Общество 2020-04-11T22:55:01+03:00
Українські Новини
По всей Украине уже отправили партию освященных пасок

По всей Украине уже отправили партию освященных пасок

Анна Рудык
Укрпочта, Паска, Пасха-2020, карантин в Украине, освящение пасок, паски
Паска. Фото: Smachno.ua
Паска. Фото: Smachno.ua

Акционерное общество "Укрпочта" отправило 5 тыс. освященных пасок, которые также можно приготовить и освятить самостоятельно. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"5 тыс. освященных пасочек сегодня отправили по всей Украине", - написал он.

Криклий отметил, что "Укрпочта" уже приняла более 12 тыс. заказов на доставку освященных пасок.

Ранее Українські Новини рассказали про самый быстрый рецепт паски за 5 минут без дрожжей.

Также Укранські Новини сообщали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травамибезглютеновую паску и паску в мультиварке.          

Кроме того, для проведения обряда освящения куличей в карантин рассматриваются несколько вариантов. Священников могут приглашать в пекарни, на заводы и в магазины. А священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску.

Кроме того, президент Зеленский призвал украинцев менять свои традиции на здоровье людей и праздновать Пасху дома.

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