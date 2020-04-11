По всей Украине уже отправили партию освященных пасок

Акционерное общество "Укрпочта" отправило 5 тыс. освященных пасок, которые также можно приготовить и освятить самостоятельно. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"5 тыс. освященных пасочек сегодня отправили по всей Украине", - написал он.

Криклий отметил, что "Укрпочта" уже приняла более 12 тыс. заказов на доставку освященных пасок.

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Кроме того, для проведения обряда освящения куличей в карантин рассматриваются несколько вариантов. Священников могут приглашать в пекарни, на заводы и в магазины. А священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску.

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