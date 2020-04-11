Пасха-2020: лучший рецепт глянцевой устойчивой глазури для пасок

Уже совсем скоро в Украину ворвуться Пасхальные праздники, и даже суровые условия карантина не изменят главного их атрибута - красивых ароматных пасок с белыми шапками глазури сверху. Рецептов пасок может быть миллион, а вот как сделать красивую и устойчивую глазурь, которая не будет течь с верхушки - расскажут Українські Новини.

Для того, чтоб глазурь на пасках красиво блестела, а также была эластичной, можно использовать желатин. Это глазурь, которая не будет липнуть к ножу, крошиться или ломаться при нарезании паски. Готовиться она быстро и не понадобиться использовать яйца.

Ингридиенты:

110 г сахара + 20 г воды

5 г желатина + 20 г воды

Глазурь на желатине. Фото: karamellka.ru

Приготовление:

Желатин заливаем водой.

Сахар соединяем с водой и ставим на средний огонь. Закипело, проварили минуту, переливаем в чашу. Добавляем растопленный в микроволновке 15 секунд желатин. Взбиваем около 3 минут. Украшаем нанося лопаткой. Посыпать и украшать сразу после нанесения глазури.

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