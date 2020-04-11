подписаться на рассылку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Пасха-2020: лучший рецепт глянцевой устойчивой глазури для пасок
11 апреля 2020, суббота, 22:07 26
Жизнь 2020-04-11T22:08:07+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: лучший рецепт глянцевой устойчивой глазури для пасок

Пасха-2020: лучший рецепт глянцевой устойчивой глазури для пасок

Ольга Фандорина
Глазурь для паски, Пасха-2020, Пасха дома, Глазурь
Глазурь на желатине. Фото: karamellka.ru
Глазурь на желатине. Фото: karamellka.ru

Уже совсем скоро в Украину ворвуться Пасхальные праздники, и даже суровые условия карантина не изменят главного их атрибута - красивых ароматных пасок с белыми шапками глазури сверху. Рецептов пасок может быть миллион, а вот как сделать красивую и устойчивую глазурь, которая не будет течь с верхушки - расскажут Українські Новини. 

Для того, чтоб глазурь на пасках красиво блестела, а также была эластичной, можно использовать желатин. Это глазурь, которая не будет липнуть к ножу, крошиться или ломаться при нарезании паски. Готовиться она быстро и не понадобиться использовать яйца.

Ингридиенты:

  • 110 г сахара + 20 г воды
  • 5 г желатина + 20 г воды

Глазурь на желатине. Фото: karamellka.ruГлазурь на желатине. Фото: karamellka.ru

Приготовление:

Желатин заливаем водой.

Сахар соединяем с водой и ставим на средний огонь. Закипело, проварили минуту, переливаем в чашу. Добавляем растопленный в микроволновке 15 секунд желатин. Взбиваем около 3 минут. Украшаем нанося лопаткой. Посыпать и украшать сразу после нанесения глазури.

Ранее Українські Новини рассказали про самый быстрый рецепт паски за 5 минут без дрожжей.

Также Укранські Новини сообщали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травамибезглютеновую паску и паску в мультиварке.

Больше новостей о: Глазурь для паски Пасха-2020 Пасха дома Глазурь

Минздрав объяснил, в каких случаях на улице может находится более двух людей
Пасажиров из Абу-Даби привезли на обсервацию в санаторий Ворзеля под Киевом
Новости
Депутат Потураев поздравил иудеев с Песахом антисемитским постом: богоизбранные разбойники, египетские рабы сомнительного происхождения 22:05
У армии не хватает защитных средств против коронавируса, - Таран 21:40
Сильные заморозки снова ударят по Украине: прогноз погоды на Вербное воскресенье 21:10
Рабочий визит Зеленского. Фото: Офис Президента
Зеленский поехал на Донбасс: что делал Президент 20:45
На Донбассе в бою ранены трое военных 20:21
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
В Киевской области к людям, которые выйдут на улицу на выходных, будет подходить полиция, — Володин 18:39
Лазебная рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен и проиндексируют пенсии на 11% 14:33
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
больше новостей
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
"Школу онлайн" снимают специалисты "Квартала 95", "Мамахохотала", Patriot и каналов за деньги благотворителей 14:10
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету 22:30
Загрязненный воздух из Чернобыльской зоны надвигается на Киев 16:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok