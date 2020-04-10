Освящение пасхальных корзин и куличей на Паску. Как будут проводить в городах и селах

Несмотря на то, что Пасху-2020 украинцы должны провести дома, без обряда освящения пасхальных корзин и куличей они не останутся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

Так, сообщается, что для проведения обряда освящения куличей в карантин рассматриваются несколько вариантов. Священников могут приглашать в пекарни, на заводы и в магазины.

"О проведении обряда освящения куличей и пасхальных корзин, будет существовать несколько возможностей. В городах, Священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там пасок, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить Пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми", - говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что службы в храмах будут проводиться, но с участием не более десяти человек. А для прихожан богослужения будут транслировать в режиме онлайн.

"В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску.

Также Зеленский призвал менять свои традиции на здоровье людей и праздновать Пасху дома