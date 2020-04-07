Зеленский призвал менять свои традиции на здоровье людей и праздновать Пасху дома

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев отмечать Пасху дома. Об этом он заявил в видеобращении, передают Українськi Новини. "Мы оказались в ситуации, когда нужно менять свои традиции для жизни и здоровья людей. В свою очередь мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевезионных каналах", — сказал Президент. Он отметил, что лучшее проявление любви к ближнему своему сейчас — это не создавать опасности для его жизни. Зеленский выразил надежду, что все главы церквей будут содействовать безопасности украинцев. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с Кабинетом Министров вопрос проведения пасхальных праздников в безопасном формате. Тем временем, Священный Синод Православной церкви Украины на текущей неделе, но не позднее 11 апреля намерен определить, как будут осуществляться богослужения в Вербное воскресенье (12 апреля) и на Пасху (19 апреля). Наместник Киево-Печерской лавры Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находится в режиме самоизоляции.