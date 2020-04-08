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  • Священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску
08 апреля 2020, среда, 06:34 2187
Lifestyle 2020-04-08T06:34:01+03:00
Українські Новини
Священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску

Священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску

Кира Молчанова
УГКЦ, Пасха-2020, карантин в Украине, Пасха дома
Пасха. Фото. Pixabay
Пасха. Фото. Pixabay

Пасха в 2020 в условиях карантина станет испытанием веры для многих украинских религиозных семей. При этом остаться дома в этот день не будет являться признаком маловерия. Так считает священнослужитель Архикафедрального собора Святого Юра Павел Дроздяк.

Священнослужитель рассказал, что сейчас украинцы получили уникальный и полезный опыт – осознать свою ответственность перед обществом. Если действия человека могут кому-то навредить, то их лучше не совершать. Поэтому посещения онлайн-трансляции литургии достаточно, чтобы быть единым с церковью.

Павел Дроздяк называет Пасху-2020 экзаменом для верующих: сумели ли они создать домашние религиозные традиции и молитвы, чтобы практиковать их вне церкви.

"Как духовный пастырь советую в день Пасхи надеть вышиванки и искренне помолиться дома. Нынешняя молитва и пасхальный гимн «Христос воскресе из мертвых" будут особенно сильными и символическими. Человечество с различными экономическими возможностями, уровнем развития одинаково бессильно перед маленьким вирусом", —считает священнослужитель.

По его мнению, будет кстати обмениваться дарами. Потому что для во время карантина многим не под силу будет даже приобрести пасхальный кулич. Помогать друг другу будет лучшим празднованием Пасхи.

Священнослужитель Архикафедрального собора призывает святить пасху у себя дома

"Лично мне импонируют рекомендации Римско-католической Церкви, праздновать праздник Пасхи раньше. Согласно их рекомендациям, прочитать молитву освятить кулич и пасхальную корзину должен глава семьи. Что-то вроде Святой вечери у христиан восточного обряда. Особое время и особые обстоятельства требуют переформатирования определенных традиционных вещей. Поэтому не быть в церкви физически - не значит не почувствовать Божьего благословения", —рассказывает Павел Дроздяк.

Он обращает внимание на то, что карантин касается всех сфер жизни. Поэтому церковь призывает верующих оставаться дома и общаться с помощью мессенджеров и телефонных звонков. Поэтому компанией и с детьми на природу в святое Воскресенье тоже идти не надо.

Совершить пасхальную исповедь верующие смогут после карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с Кабинетом Министров вопрос проведения пасхальных праздников в безопасном формате.

Тем временем, Священный Синод Православной церкви Украины на текущей неделе, но не позднее 11 апреля намерен определить, как будут осуществляться богослужения в Вербное воскресенье (12 апреля) и на Пасху (19 апреля).

Наместник Киево-Печерской лавры Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находится в режиме самоизоляции.

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