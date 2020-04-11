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11 квітня 2020, субота, 22:55 5
Суспільство 2020-04-11T22:59:28+03:00
Українські Новини
По всій Україні вже відправили партію освячених пасок

По всій Україні вже відправили партію освячених пасок

Анна Рудык
Паска, Укрпошта, Великдень, Великдень-2020, Карантин в Україні
Паска. Фото: Smachno.ua
Паска. Фото: Smachno.ua

Акціонерне товариство "Укрпошта" відправило 5 тис. освячених пасок, які також можна приготувати і освятити самостійно. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"5 тис. освячених пасочок сьогодні відправили по всій Україні", - написав він.

Криклій зазначив, що "Укрпошта" вже прийняла понад 12 тис. замовлень на доставку освячених пасок.

Раніше Українські Новини розповіли про самий швидкий рецепт паски за 5 хвилин без дріжджів.

Також Укранські Новини повідомляли про те, як приготувати незвичайний солону паску з оливками і травами і паску в мультиварці.

Крім того, для проведення обряду освячення пасок в карантин розглядаються кілька варіантів. Священиків можуть запрошувати в пекарні, на заводи і в магазини. А священник УГКЦ розповів, як віруючим сповідатися, святити вербу і паску.

Крім того, президент Зеленський закликав українців змінювати свої традиції на здоров'я людей і святкувати Пасху будинку.

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