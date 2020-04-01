Необыкновенная Пасха-2020: рецепт соленого кулича с оливками и ароматными травами

В этом году Пасха получается совершенно необычная - мало того, что отмечать будем дома на всеукраинском карантине, так и неизвестно, как освятить в церкви традиционные куличи и разноцветные "крашанки". Однако кое-что остается неизменным - это вкуснейшие куличи на праздничном столе. И для того, чтоб разнообразить пасхальный стол - можно приготовить необыкновенный соленый кулич - с ароматными травами, оливками, каперсами и вялеными томатами.

Ингридиенты:

Опара:

Молоко (240 миллилитров)

Мука пшеничная высшего сорта (70 граммов)

Дрожжи прессованные (20 граммов)

Сахар (1 столовая ложка)

Тесто:

Мука пшеничная высшего сорта (500 граммов)

Масло сливочное (180 граммов)

Яйца куриные (2 штуки)

Поваренная соль (1 чайная ложка)

Добавки:

Ароматные травы: орегано, базилик, розмарин, паприка

Оливки -30 грамм

Каперсы - 30 грамм

Вяленые томаты - 30 грамм

В миску наливаем 240 миллилитров чуть теплого молока, добавляем столовую ложку сахара и крошим туда же 20 граммов свежих дрожжей (или 6,5-7 граммов сухих). Все тщательно перемешиваем, чтобы дрожжи и сахар растворились.

После этого просеиваем туда 70 граммов пшеничной муки высшего сорта.

Тщательно все перемешиваем ложкой или вилкой, чтобы мука равномерно разошлась по жидкой смеси. Если останутся маленькие комочки, это не принципиально важно. Затягиваем миску пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом и оставляем в теплом (28-30 градусов) месте примерно на 2 часа.

Как понять, что опара готова? Прежде всего, зрелая опара очень хорошо увеличивается в объеме. Кроме того, если сковырнуть ее ложкой или вилкой, вы заметите, что опара насквозь пронизана пузырьками воздуха. Но это еще не все показатели ее готовности - опару рекомендуется вводить в тесто тогда, когда она уже выросла в объеме и уже начала немного проседать.

Переливаем готовую опару в емкость, в которой собираетесь замешивать тесто. Туда же разбиваем пару куриных яиц комнатной температуры. Все тщательно перемешиваем.

500 граммов пшеничной муки высшего сорта смешиваем с 1 чайной ложкой соли (желательно мелкой), после чего просеиваем (лучше дважды), чтобы избавиться от возможного мусора и комочков.

Добавляем муку с солью в жидкую основу.

Перемешиваем все руками или с помощью тестомеса, пока мука не впитает в себя жидкость - минут 5-7 и хватит. Получается нежное и липковатое тесто. Теперь частями нужно ввести в это тесто 180 граммов мягкого сливочного масла, буквально по чайной ложке.

Когда все масло будет в тесте, округляем его. Затягиваем пленкой или прикрываем полотенцем и даем время на отдых в тепле - минут 30.

Вмешиваем добавки в дрожжевое тесто, округляем его и снова на брожение в тепло примерно на 1-1,5 часа.

Берем 1 часть теста и руками разминаем его в не очень тонкий пласт, выпуская излишки воздуха.

Лепим небольшой колобок и округляем заготовку. После кладем ее в форму для выпечки куличей не более, чем на половину объема и ждем, когда тесто "подрастет" в полтора-два раза.

Заранее греем духовку на 180 градусов и выпекаем куличи в духовке 35-40 минут, проверяя готовность зубочисткой.

Украшаем готовые куличи оливками, каперсами и томатами.

Также собственный рецепт опубликовала в своем Instagram фуд-блогер Снежана.

Для него понадобится:

Продукты: мука 500 г

дрожжи свежие 30 г ( сухие 10 г)

яйца 2 шт.

сахар 50 г соль 1 ч.л.

масло сливочное 100 г

сливки 10 %

200 г

оливки 100 г, приправы 2 - 3 ч.л.

Напомним, что в прошлом году пасхальная корзина и приготовление кулича обошлась украинцам в 300 гривен.

А также ранее шеф-повар рассказал о секретах приготовления куличей.