Пасха-2020: Самый быстрый рецепт паски за 5 минут без дрожжей

Приближаются Пасхальные праздники и несмотря на все ограничения и даже на то, что святить паски и яйца придется в домашних условиях, так хочется, чтоб дома вкусно пахло выпечкой, а в корзинке красовались красивые домашние пасочки. А если не хочется долго заниматься тестом, то Українські Новини расскажут, как приготовить вкуснейшую нежную паску, замесив тесто за 5 минут. Ингридиенты: 200 г любого творога или творожного сыра 1 пакетик ванильного сахара 100 г сахара 2 яйца 100 г тёплого сливочного масла 170 г муки 10 г разрыхлителя 50 г изюма 50 г цукатов апельсина или только изюм 2 формы 9 см Соединяем творог, сахар, масло, яйца и ванильный сахар. Пробиваем блендером. Если нет блендера то хорошо разминаем вилкой. Добавляем муку просеянную с разрыхлителем. Изюм и цукаты. Хорошо перемешиваем и раскладываем в формы. Приглаживаем мокрой ложкой сверху чтобы была ровная шапочка. Выпекаем 1 час при температуре 170. Украшаем глазурью. Ранее Укранські Новини сообщали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травами, безглютеновую паску и паску в мультиварке.