Пасха-2020: Самый быстрый рецепт паски за 5 минут без дрожжей

Приближаются Пасхальные праздники и несмотря на все ограничения и даже на то, что святить паски и яйца придется в домашних условиях, так хочется, чтоб дома вкусно пахло выпечкой, а в корзинке красовались красивые домашние пасочки. А если не хочется долго заниматься тестом, то Українські Новини расскажут, как приготовить вкуснейшую нежную паску, замесив тесто за 5 минут.

Ингридиенты:

200 г любого творога или творожного сыра

1 пакетик ванильного сахара

100 г сахара

2 яйца

100 г тёплого сливочного масла

170 г муки

10 г разрыхлителя

50 г изюма

50 г цукатов апельсина или только изюм

2 формы 9 см

Соединяем творог, сахар, масло, яйца и ванильный сахар. Пробиваем блендером. Если нет блендера то хорошо разминаем вилкой.

Добавляем муку просеянную с разрыхлителем. Изюм и цукаты. Хорошо перемешиваем и раскладываем в формы.

Приглаживаем мокрой ложкой сверху чтобы была ровная шапочка. Выпекаем 1 час при температуре 170. Украшаем глазурью.

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