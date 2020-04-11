подписаться на рассылку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Пасха-2020: Самый быстрый рецепт паски за 5 минут без дрожжей
11 апреля 2020, суббота, 06:30 6
Жизнь 2020-04-11T06:30:01+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: Самый быстрый рецепт паски за 5 минут без дрожжей

Пасха-2020: Самый быстрый рецепт паски за 5 минут без дрожжей

Ольга Фандорина
Паска, Кулич, Пасха-2020, Рецепт пасок, Быстрый рецепт кулича, Быстрый рецепт паски

Приближаются Пасхальные праздники и несмотря на все ограничения и даже на то, что святить паски и яйца придется в домашних условиях, так хочется, чтоб дома вкусно пахло выпечкой, а в корзинке красовались красивые домашние пасочки. А если не хочется долго заниматься тестом, то Українські Новини расскажут, как приготовить вкуснейшую нежную паску, замесив тесто за 5 минут. 

Ингридиенты:

  • 200 г любого творога или творожного сыра
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 100 г тёплого сливочного масла
  • 170 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • 50 г изюма
  • 50 г цукатов апельсина или только изюм
  • 2 формы 9 см

Соединяем творог, сахар, масло, яйца и ванильный сахар. Пробиваем блендером. Если нет блендера то хорошо разминаем вилкой.

Добавляем муку просеянную с разрыхлителем. Изюм и цукаты. Хорошо перемешиваем и раскладываем в формы.

Приглаживаем мокрой ложкой сверху чтобы была ровная шапочка. Выпекаем 1 час при температуре 170. Украшаем глазурью.

Ранее Укранські Новини сообщали о том, как приготовить необычный соленый кулич с оливками и травамибезглютеновую паску и паску в мультиварке.

Больше новостей о: Паска Кулич Пасха-2020 Рецепт пасок Быстрый рецепт кулича Быстрый рецепт паски

"Укрпочта" на Пасху будет бесплатно доставлять осв...
От 18 до 420 гривен. Во сколько обойдется украинца...
Владимирский собор будет транслировать пасхальную ...
Безглютеновая паска: как приготовить вкусную выпеч...
В Кабмине планируют запустить общественный транспорт только к лету
Новые дозировки и препараты. Минздрав обновил протокол лечения больных с коронавирусом
Новости
"Новая почта" будет закрывать свои отделения, если в них сотрудник заболеет COVID-19 06:35
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий в апреле еще три миллиарда гривен 06:35 Инфографика
Почему в платежах за тепло и воду появится отдельная плата за обслуживание счетчика 06:30
В субботу воздух с пожаров в Чернобыльской зоне будет проходить через Киев и три района области 06:15 Карта
Цены на яйца в супермаркетах Киева выросли, но не запредельно 06:14
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Индексация пенсий начнется с 1 мая. На сколько повысят пенсии 06:00 Инфографика
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками 10:00 Документ
80% пациентов с COVID-19 умирают из-за подключения к вентиляционным аппаратам, — эксперты 17:51
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Киевская область рекомендовала ограничить передвижение на выходных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok