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09 апреля 2020, четверг, 08:45 497
Общество 2020-04-09T08:47:53+03:00
Українські Новини
Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи

Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи

Анна Рудык
Пасха, Карантин, Богослужения, Пасха-2020, карантин в Украине
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

Министерство внутренних дел определило формат проведения богослужений на Пасху, которую в этом году украинцы отметят на карантине. Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что службы в храмах будут проводиться, но с участием не более десяти человек. А для прихожан богослужения будут транслировать в режиме онлайн.

“В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя”, - говорится в сообщении.

Также в МВД рассказали, как верующие смогут посетить храм.

"Верующим не возбраняется посещать Храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений, но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших Храмах и одного в Храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей”, - отметили в министерстве.

Кроме того, в министерстве рассказали, что для проведения обряда освящения куличей священников могут приглашать в пекарни, на заводы и в магазины.

О проведении обряда освящения куличей и пасхальных корзин, будет существовать несколько возможностей. В городах, Священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там пасок, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить Пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми”, - добавили в МВД.

Как сообщали Українські Новини, священник УГКЦ рассказал, как верующим исповедоваться, святить вербу и паску.

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Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи
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