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04 апреля 2020, суббота, 22:20 16
Lifestyle 2020-04-04T22:20:01+03:00
Українські Новини
Вкусная пасха-2020: простой рецепт кулича в мультиварке

Вкусная пасха-2020: простой рецепт кулича в мультиварке

Елена Новикова
Пасха, Рецепт, Кулич, Пасхальный кулич, Рецепт куличей, Рецепты для мультиварки

В 2020 году Пасха пройдет очень необычно, в условиях карантина. Но даже карантин не помешает приготовить вкусные куличи на праздничный стол. Українські Новини расскажут о том, как легко и быстро приготовить пасхальный кулич в мультиварке.

Ингридиенты:

  • 2,5 стакана муки
  • 2 яйца
  • 75 г сливочного масла
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 100 мл молока
  • 20 г свежих прессованных дрожжей
  • 50 г изюма
  • щепотка соли
  • ваниль

Пошаговый способ приготовления кулича:

Шаг 1. Дрожжи развести в теплом молоке с чайной ложкой сахара и оставить на 15-20 минут.

Шаг 2. Взбить белки с сахаром, добавить в дрожжи вместе со стаканом муки и оставить опару подходить в тепле. Она должна увеличиться в 2-3 раза.

Шаг 3. Размягченное сливочное масло разтереть с солью и желтками, добавить в опару, всыпать просеянную муку и вымесить тесто. Накрыть салфеткой и дать подойти в теплом месте.

Шаг 4. Запарить изюм, слить с него воду, обсушить и слегка обвалять в муке

Шаг 5. Положить изюм в подошедшее тесто, добавить ваниль, перемешать и дать расстояться в течение 30 минут.

Шаг 6. Затем смазать тесто растительным маслом и вымешивать его в течение не менее 20 минут.

Шаг 7. Выложить в чашу мультиварки, дать подняться под крышкой, установить режим "Выпечка" на 60-65 минут, затем оставить на подогреве в течение 20-30 минут (крышку не открывать).

Пасхальные куличи. Фото: hochu.uaПасхальные куличи. Фото: hochu.ua

Три способа приготовления глазури:

  1. Простая сахарная глазурь на воде. 1 стакан сахарной пудры смешайте с 4 ст.л. воды.
  2. Глазурь с белком и лимонным соком. 1 охлажденный белок взбейте со 100 г сахарной пудрой до загустения, добавьте сок лимона и снова взбейте.
  3. Белая глазурь. 250 г сахарной пудры взбейте с 5 белками, затем добавьте ½ стакана муки и хорошо перемешайте.

Видеорецепт приготовления пасхального кулича в мультиварке:

 

Ранее Українські Новини рассказывали о том, как приготовить творожную пасху и соленую пасху с оливками.

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