Вкусная пасха-2020: простой рецепт кулича в мультиварке

В 2020 году Пасха пройдет очень необычно, в условиях карантина. Но даже карантин не помешает приготовить вкусные куличи на праздничный стол. Українські Новини расскажут о том, как легко и быстро приготовить пасхальный кулич в мультиварке. Ингридиенты: 2,5 стакана муки 2 яйца 75 г сливочного масла 2 ст.л. растительного масла 100 мл молока 20 г свежих прессованных дрожжей 50 г изюма щепотка соли ваниль Пошаговый способ приготовления кулича: Шаг 1. Дрожжи развести в теплом молоке с чайной ложкой сахара и оставить на 15-20 минут. Шаг 2. Взбить белки с сахаром, добавить в дрожжи вместе со стаканом муки и оставить опару подходить в тепле. Она должна увеличиться в 2-3 раза. Шаг 3. Размягченное сливочное масло разтереть с солью и желтками, добавить в опару, всыпать просеянную муку и вымесить тесто. Накрыть салфеткой и дать подойти в теплом месте. Шаг 4. Запарить изюм, слить с него воду, обсушить и слегка обвалять в муке Шаг 5. Положить изюм в подошедшее тесто, добавить ваниль, перемешать и дать расстояться в течение 30 минут. Шаг 6. Затем смазать тесто растительным маслом и вымешивать его в течение не менее 20 минут. Шаг 7. Выложить в чашу мультиварки, дать подняться под крышкой, установить режим "Выпечка" на 60-65 минут, затем оставить на подогреве в течение 20-30 минут (крышку не открывать). Пасхальные куличи. Фото: hochu.ua Три способа приготовления глазури: Простая сахарная глазурь на воде. 1 стакан сахарной пудры смешайте с 4 ст.л. воды. Глазурь с белком и лимонным соком. 1 охлажденный белок взбейте со 100 г сахарной пудрой до загустения, добавьте сок лимона и снова взбейте. Белая глазурь. 250 г сахарной пудры взбейте с 5 белками, затем добавьте ½ стакана муки и хорошо перемешайте. Видеорецепт приготовления пасхального кулича в мультиварке: Ранее Українські Новини рассказывали о том, как приготовить творожную пасху и соленую пасху с оливками.